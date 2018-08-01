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Во Владивостоке в массовом ДТП едва не погиб ребенок
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Во Владивостоке в массовом ДТП едва не погиб ребенок 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке проводился проверка по факту ДТП, , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.
Сообщение о ДТП в районе дома № 45, расположенного на улице Никифорова, поступило в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД Владивостока.
Установлено, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Hiace двигался со стороны улицы Борисенко в направлении улицы Сафонова. Не выдержав дистанцию, водитель микроавтобуса совершил столкновение с автомобилем Toyota Axio, который ехал впереди.
В числе трех пострадавших в ДТП (пассажиры Toyota Axio) годовалый ребенок, находившийся в этот момент на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.
Водитель автомобиля Toyota Hiace получил удостоверение категории «В, С» 5 лет назад.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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