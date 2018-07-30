Сорняк-убийца: польза и вред от борщевика

Жгучий сорняк. В больницах Петербурга увеличился поток пациентов, получивших ожоги тела от борщевика. Борьба с ним длится несколько десятилетий, но избавиться от ядовитого сорняка пока не получается. Тем временем, стали появляться идеи использования растения с пользой для здоровья и государственного бюджета. Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Ковалев рассказал о некоторых из них.

Алексей Лисицин — одна из жертв борщевика. Петербуржец отдыхал на природе и случайно наткнулся на опасный сорняк. К начавшемуся зуду отнесся без внимания. А вот появившиеся позже волдыри проигнорировать уже не смог.

«Набрал скорую помощь. Потому что нога перестала залезать в сланцы, разбухла так, что невозможно было ни ступить, ничего», — рассказал мужчина.

В Ленинградской области ядовитым растением заражено больше 300 тысяч гектаров. Борщевик косят под корень, срезают зонтики с семенами, опрыскивают химикатами.

А вот математик Павел Козбан считает: избавляться от борщевика не нужно, на нем можно зарабатывать. Ученый предлагает сорняк обжигать и превращать в топливо.

«Если в определенном процентом отношении древесную щепу смешать с биомассой борщевика, то можно делать биоуголь, который по своим характеристикам отвечает ГОСТам. Себестоимость его будет на три порядка ниже, чем уголь, который продается в розничной сети», — отметил Козбан.

Но пока ученому не удалось запустить даже опытное производство. Стоимость предприятия в 400 миллионов рублей пугает потенциальных инвесторов.

Еще более необычный способ использования борщевика предлагает академик Виктор Драгавцев. Жарить и есть! В листьях — 16 процентов белка. Это в два раза больше, чем в кукурузе.

«Самый вкусный рецепт — это нарвать в перчатках молодые листья весной. Пожарить лук с яйцом и растительным маслом, бросить туда борщевик и потушить в духовке. Вы получите пищу, которая по вкусу напоминает жаренные белые грибы», — указал академик Российской академии сельскохозяйственных наук.

Звучит вкусно, но врачи категорически против такой кулинарии. Последствия контакта с ядовитым растением очень серьезны. Ожог второй степени может стать лишь началом.

«Но если это еще нагноится, то это инфекция. Вплоть до сепсиса дело может дойти, а сепсис — это все инфекционные осложнения. А дальше, извините, финиш. Самый неблагоприятный», — предупредил заведующий ожоговым отделением НИИ им. Джанелидзе Константин Крылов

Алексею повезло — вовремя обратился за помощью. Из больницы его выпишут через неделю. А вот шрамы от встречи с борщевиком останутся.

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