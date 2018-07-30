Жестоко или красиво? Кондитеру пришлось удалить публикацию с тортами, которые оказались реальными ДО УЖАСА

Британка Ханна Эдвардс достигла высокого уровня в мастерстве выпечки тортов. Но не все оценили ее искусство.

Долгие годы кондитер оттачивала свое умение, чтобы продемонстрировать публике торты, которые реальны настолько, что очень похожи на всем известных животных. Видео со своими работами Ханна опубликовала в сети. Но нарвалась не только на комплименты. Многие защитники животных посчитали ее труды слишком кровожадными. Ведь глядя на то, как ножом разрезают «головы собак и лошадей», аппетит просыпается не у всех.

Из-за чересчур откровенных комментариев, Ханне пришлось удалить видео со своей страницы, но сдаваться она не собирается. «Я совершенствовала свои навыки не для того, чтобы теперь все оставить», — признается кондитер. И добавляет: «Как можно критиковать за то, что торт нужно резать? Это же иллюзия, здесь только яйца, молоко и т.д. Я — не серийный убийца». Кстати, обвинять в кровожадности британку тоже не совсем справедливо, ведь дома у нее есть и куры, и черепахи, и кот.

А вот как именно мастер создает свои шедевры, можно посмотреть здесь: