Увеличить ягодицы не удалось — мать двоих детей умерла из-за халатности известного пластического хирурга

Пластическая операция по увеличению ягодиц стала для Лилиан Каликсто фатальной. Несмотря на то, что доверилась известному доктору, она умерла, оставив сиротами двоих детей.

Хирургическая пластика проводилась хирургом со стажем Денисом Фуртадо. Доктор вел активную публичную деятельность, рекламируя результаты своих трудов в социальных сетях. На его страницах все желающие могут увидеть фото «До» и «После» проведенных усовершенствований. А благодарные клиенты даже прозвище ему дали — «Доктор Бумбум». Сам хирург за новое «имя» не обижается. Говорит, что это является признаком доверия его пациентов.

Наверное, по этой причине к нему и обратилась банковская работница, 46-летняя Лилиан. Операция проводилась на дому у врача, в престижном районе Рио-де-Жанейро. Ассистировали ему его же девушка и мать. Во время процедуры пациентке стало плохо и Фуртадо отвез ее в больницу, а сам скрылся. Помочь женщине не удалось, у нее наблюдалось учащенное сердцебиение, и вскоре она скончалась. Предполагается, что виной всему — введение филлера, в котором содержалась техническая акриловая смола, которой заделывают оконные щели.

От правосудия горе-хирургу скрыться не удалось. По наводке анонимного источника его нашли и арестовали. Предполагается, что ассистенткам доктора тоже будут выдвинуты обвинения за соучастие.

Подобные случаи нередки. Поэтому всем желающим стать красивее, советуем проявлять осторожность. И уж тем более, не соглашаться на проведение операций в домашних условиях. Помните, красота требует жертв, но не таких, за которые приходится платить слишком высокую цену.