Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа 2018 года

В период с 30 июля по 5 августа Солнце будет расположено под покровительством знака Льва. Это время повышенной работоспособности и максимальной эффективности в выполнении любых дел. Люди становятся более настойчивыми, красноречивыми и убедительными. Творческий потенциал будет помогать всем людям, связанным с искусством. Если вы задумали воплощать в жизнь свои цели, — самое время чтобы предпринимать активные действия, вы будете полны уверенности и решительности.

Сейчас на небе в ретроградном движении три планеты: Меркурий, Марс и Сатурн, поэтому если вы поймете, что некоторые дела продвигаются не так быстро, как хотелось бы, следует набраться терпения, все исполнится, нужно немного подождать.

В период ретроградного Меркурия постарайтесь быть внимательными с документами, цифрами, вы можете испытывать рассеянность и ощущение несобранности. Если есть такая возможность, любые дела с важными бумагами и крупные покупки лучше отложить до более благоприятного периода.

При ретроградном Марсе постарайтесь проявлять осторожность за рулем и при занятиях спортом. Избегайте конфликтных ситуаций, ищите компромиссы.

Во время пребывания Сатурна в ретроградном движении, у вас может исчезнуть ощущение чувства стабильности. Этот период для завершения дел, подведения итогов.

Овнам предстоящая неделя принесет приятные новости и радостные известия. Рекомендуется проявить инициативу в решении важных вопросов.

Удачно сложатся контакты с зарубежными партнерами, вы сможете рассчитывать на их помощь и поддержку в ближайшем будущем.

На выходных постарайтесь воздержаться от крупных покупок и денежных трат, лучше перенесите их на конец августа.

Телец

Тельцам рекомендуется в ближайшее время очень внимательно отнестись мелочам. Проявите всю свою сосредоточенность и ничего не упускайте из виду, поверьте, вы заметите в неуловимой мелочи очень важную подсказку или информацию.

На выходных постарайтесь не лениться, будьте активными, рекомендуется сходить на спорт или в бассейн.

Близнецы

В ближайший период Близнецам проще будет проявить себя в чем-то неординарном, проявить свои таланты.

Дальние дороги могут стать небезопасными, поэтому оправляйтесь в них только в самом экстренном случае.

На выходных откажитесь от употребления алкоголя.

Рак будет наполнен любовью и вдохновением. В ближайший период вас ждет судьбоносная встреча. Любовь и взаимоотношения — сейчас эти сферы самые актуальные в вашей жизни, вы этого заслужили, наслаждайтесь счастьем.

В выходные дни пригласите гостей, познакомьте их с вашей второй половинкой, вы отлично поведете время и сможете получше узнать партнера.

Неделя для Льва благоприятствует активной интеллектуальной и творческой деятельности. В это время вы с легкостью будете выполнять любые дела, за которые бы не взялись. Уделите время обучению, познанию нового и интересного.

Если у вас есть дети, в ближайший период вы сможете решить некоторое проблемы, связанные с ними, которые долгое время не могли разрешиться.

На выходных отправляйтесь в познавательное путешествие.

Девам нужно постараться беречь свои нервы, в сложных ситуациях на работе руководствоваться не чувствами, а разумом, таким образом вы с трезвым умом совершите верные поступки и выберете правильное решение.

Во второй половине недели у вас повысится работоспособность и физическая активность. Не рекомендуется подписывать договора, в делах с документами нужно проявить предельную внимательность.

На выходных уделите внимание здоровью.

Весам рекомендуется воздержаться от длительного пребывания на жаре, а особенно от посещения бани.

Тем, кто состоит в браке, нужно постараться не игнорировать просьбы партнера, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

На выходных может состояться встреча с дальним родственником или старым другом, с которым вы отлично проведете время.

Скорпион

Представители знака Скорпиона в ближайший период могут испытывать чувство одиночества, пребывать в грустном настроении, на самом деле это время не для печали, а для раздумья и размышлений, период для того, чтобы переосмыслить планы и выделить главное от ненужного.

В конце недели выберите день для уединения, отдохните, подумайте, наберитесь сил. Не рекомендуется принимать поспешные решения, отложите их до начала следующей недели.

Стрелец

Стрельцов ожидают встречи и знакомства с интересными людьми, которые впоследствии станут вашими единомышленниками.

Во второй половине недели могут возникнуть проблемы при оформлении документов.

Отдыхать рекомендуется, поводя время за интеллектуальными играми или интересами, но не в коем случае не поддавайтесь ленности.

Козерог

У Козерогов в первой половине недели возможны непредвиденные расходы, будьте аккуратны с денежными тратами.

В сфере семейных и любовных отношений сейчас все гладко и вы ощутите максимальный комфорт в них.

На выходных благоприятно заняться наведением порядка, перестановка будет весьма кстати. После проделанной работы побалуйте себя походом в ресторан или посетите любое оригинальное заведение.

Водолей

Предстоящая неделя для Водолеев благоприятна для развития делового партнерства.

На выходных не исключено знакомство с человеком, который вам покажется идеальным партером, постарайтесь не торопиться с выводами, присмотритесь более внимательно к нему, не питайте иллюзий, делайте выводы по поступкам, руководствуйтесь разумом, а не чувствами.

Рыбам рекомендуется прислушиваться к мнению близких людей, так как собственная интуиция может подвести, и вы можете совершить неверные действия.

В ближайший период скорее всего, вам предстоит отправится в рабочую командировку. В ней вероятно, произойдет столкновение интересов с коллегами, постарайтесь проявить свою настойчивость, и вы с легкостью выйдете победителем из сложившейся ситуации.

Выходные дни не сидите дома, погуляйте в парке, покатайтесь на лодке, лучше проведите время рядом с водой.