«Аж не дышит»: Ольга Бузова насмешила поклонников втянутым животом

Певица Ольга Бузова никогда не была полной, но за последний месяц набрала несколько килограммов. На одном из недавних снимков артистка даже втянула живот, чтобы выглядеть стройнее, чем очень удивила и насмешила поклонников. Они считают, что певица выглядит вполне достойно и ей не стоит переживать из-за своей фигуры.

32-летняя популярная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая всегда была стройной, видимо, немного расслабилась и запустила фигуру. Ее бедра и ягодицы стали более округлыми, что кажется привлекательным почитателям звезды. Многие поклонники считают, что Ольге очень идут набранные килограммы, но сама звезда, видимо, так не думает и усиленно втягивает живот на фотографиях. На днях Бузова опубликовала фото перед очередным выступлением в черном обтягивающем костюме, усыпанном стразами. Оголенный живот Ольга постаралась втянуть, насколько это было возможно, причем так напряглась, что у нее впали ключицы.

Недоброжелатели в Сети не оценили ни стремление Ольги Бузовой выглядеть стройнее, чем она есть на самом деле, ни ее яркий сценический макияж. «Оля, выдохните, так лопнуть можно» «Так дыхание задерживает, что аж на горле впадины. Не тяжело так напрягаться, чтоб сделать фото?» «Помада старит очень, не идет такой цвет» «Ну смешно же, стоит, аж не дышит, бедная» «Так втянула живот, что шея напряглась»