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«Аж не дышит»: Ольга Бузова насмешила поклонников втянутым животом
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«Аж не дышит»: Ольга Бузова насмешила поклонников втянутым животом 

Eva.ru 34 минуты назад
Фото: Eva.ru
Певица Ольга Бузова никогда не была полной, но за последний месяц набрала несколько килограммов. На одном из недавних снимков артистка даже втянула живот, чтобы выглядеть стройнее, чем очень удивила и насмешила поклонников. Они считают, что певица выглядит вполне достойно и ей не стоит переживать из-за своей фигуры.
32-летняя популярная певица и телеведущая Ольга Бузова, которая всегда была стройной, видимо, немного расслабилась и запустила фигуру. Ее бедра и ягодицы стали более округлыми, что кажется привлекательным почитателям звезды. Многие поклонники считают, что Ольге очень идут набранные килограммы, но сама звезда, видимо, так не думает и усиленно втягивает живот на фотографиях. На днях Бузова опубликовала фото перед очередным выступлением в черном обтягивающем костюме, усыпанном стразами. Оголенный живот Ольга постаралась втянуть, насколько это было возможно, причем так напряглась, что у нее впали ключицы.
Недоброжелатели в Сети не оценили ни стремление Ольги Бузовой выглядеть стройнее, чем она есть на самом деле, ни ее яркий сценический макияж. «Оля, выдохните, так лопнуть можно» «Так дыхание задерживает, что аж на горле впадины. Не тяжело так напрягаться, чтоб сделать фото?» «Помада старит очень, не идет такой цвет» «Ну смешно же, стоит, аж не дышит, бедная» «Так втянула живот, что шея напряглась»
Стоит отметить, что у телеведущей никогда не было недостатка во внимании мужчин. Поклонники заваливают Ольгу Бузову огромными букетами цветов в любой точке планеты, при этом недоброжелатели считают, что она их заказывает себе сама. Однако сердце Ольги Бузовой, видимо, свободно с тех пор, как она развелась с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Телеведущая очень тяжело переживала разрыв со спортсменом. Еще тяжелее было осознавать, что Тарасов быстро нашел ей замену, создав семью с моделью Анастасией Костенко. Но известная певица не унывает и уверена, что обязательно встретит новую любовь и выйдет замуж. Возможно, Ольга найдет свое счастье на проекте «Замуж за Бузову», который стартует осенью на канале ТНТ.
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