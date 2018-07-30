Архитектурные сокровища Перми. «Муравейник» — кто и почему построил и кто такие «муравьи»

Здание «Муравейника» напоминает одновременно терем и изысканный венецианский дворец

Белокаменным старинным особняком на углу улицы Пушкина и Комсомольского проспекта любуются прохожие и гости города. Здание напоминает одновременно терем и изысканный венецианский дворец. О здании бывшего Кирилло-Мефодиевского училища, в котором после революции разместился детский центр «Муравейник», мы рассказываем в новом выпуске «Архитектурных сокровищ».

Если зайти во двор, можно увидеть стену без архитектурных изысков

Здание «Муравейника» было построено более ста лет назад — тогда, в связи со 100-летним юбилеем, встал вопрос о новом доме для старейшего в Перми Кирилло-Мефодиевского училища. До 1912 года учебное заведение располагалось в старом деревянном доме на углу Большой Ямской и Кунгурской — ныне это улицы Пушкина и Комсомольский проспект. Новый участок выделила Городская управа.

Многие элементы архитектор взял из древнерусского зодчества

На проект нового здания училища объявили конкурс, победителем которого стал архитектор Владислав Кендржинский. Новый дом для училища он разработал в неорусском стиле — одном из разновидностей модного в начале прошлого века стиля модерн.

Парные окна связаны с собой декоративными деталями

Его проект напоминал московские усадебки и даже усадьбу мецената Павла Третьякова , в которой ныне располагается «Третьяковка». Пермский дом напоминает одновременно и древнерусский терем с теремным крыльцом, увенчанным «щипцом», с «кокошниками» над окнами, и стену венецианского дворца с ассиметричными стрельчатыми окнами разных форм. В нем сочетается казалось бы несочетаемое, словно архитектор решил сыграть со зрителем в игру «Удиви меня». В доме уживаются черты псковской и новгородской древней архитектур. Стены словно слеплены руками и сохранили их тепло. Ощущение рукотворности — тоже свойство древней архитектуры. И в то же время здание напоминает фасады изысканных дворцов на площади Марка в Венеции.

Широкие, но при этом близкие к стрельчатой готической форме окна, — одна из отличительных свойств стиля модерн

На фасаде, выходящем на современную улицу Пушкина, высокий фриз декорирован рельефным геометрическим орнаментом со вставками поливной керамики. В проемах использовалось объемное стекло. Для провинции этакая эклектика и асимметрия казались новшеством. Интерьеры выглядели и до сих пор выглядят гораздо лаконичней. Самой парадной является лестница с декоративным ограждением.

В интерьере много арок и широких колонн, напоминающих те, что были в древнерусских теремах

Здание построили всего за год, двери училища открылись в 1912 году. А в 1916 году здесь разместили кафедру медицинского факультета и отделения естественных наук. После революции училище закрыли, а в 1919 году новые власти решили разместить здесь главную детскую библиотеку, руководителем которой назначили Василия Шулепова — того самого педагога, который добился строительства здания. Именно ему посвящена мемориальная доска на фасаде здания.

В широком коридоре в советское время появился бассейн для запуска моделей кораблей

Василий Шулепов родился в 1894 году, начинал карьеру как помощник учителя, и только позже стал учителем. В 1904 году он организовал в Перми бесплатную школу для взрослых корейцев, которые были вывезены из прифронтовой полосы во время русской-японской войны.

Благодаря Василию Шулепову появилось здание «Муравейника», а многие ребята смогли заниматься не только в школе программными дисциплинами, но и в его кружках

Когда Шулепов работал в школе при Кирилло-Мефодиевском училище, он отменил телесные наказания, стал отмечать с ребятами праздники, водил их на прогулки в лес. Начальству эти нововведения показались лишними вольностями, и на способного педагога начались гонения. Шулепов был вынужден на время перейти в железнодорожное училище. Вернулся в здание, в котором работал долгие годы, уже когда возглавил библиотеку. Тогда же он организовал здесь клуб пролетарских детей «Муравейник». Это было первое учреждение внешкольного образования.

Парадная лестница

Открытие «Муравейника» описано в книге Елены Спешиловой «Старая Пермь. Дома. Улицы. Люди. 1723 -1917» со слов очевидцев. Ребята собрались в зале, вышел Василий Михеевич — худое лицо, серо-голубые глаза, усы, бородка. Таким его описали современники.

Люстра в интерьере уже современная

— Дети, вы пришли в свой дом, все, что вы видите, и сам дом принадлежит вам, — сказал педагог.

Парадная зала дома

Девизом клуба стали слова «Мы муравьи, трудиться любим. Иди работать к нам скорей». В доме творчества открыли политический, физический, рисовальный, театральный, хоровой, литературно-издательский кружки, изостудию. Дети сами делали декорации и выпускали газету. В двадцатые годы к учреждению и его руководителю начались придирки. Начальству не нравились программы, постоянно присылали поправки к старым учебникам. Шулепов как мог держался и боролся за сохранение школы, был против надуманных педагогических опытов. Тогда его отстранили от руководства «Муравейником». Это событие подорвало его силы, он слег и больше не вставал. Михаил Шулепов ушел из жизни в возрасте 48 лет.

Проемы дверей тоже арочные

В 1926 году здание передали средней школе № 9. После того как школа переехала в новое здание на Комсомольском проспекте, здесь разместился Пермский городской Дворец пионеров. Сейчас здание занимает центр технического и естественнонаучного творчества «Муравейник»

На фасаде — высокие вытянутые окна

Кирпичная кладка стен

Внутренний дворик

Декоративная деталь наружного фасада