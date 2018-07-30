«Родители назвали меня Настей, а для друзей я — Галя»: истории екатеринбурженок, у которых два имени

Имя человека, говорят, отражает его внутренний мир. Насколько богатый этот мир тогда должен быть у тех, у кого два имени? Одно — официальное, по документам, а второе — то, как человека зовут его друзья. И мы сейчас не про привычные сокращения, которыми никого не удивишь: в документах, например, Анастасия, а близкие зовут Ася. А про такие, когда по документам девушка Анастасия, а среди друзей внезапно Галя.

Рассказываем о таких героинях из Екатеринбурга.

Анастасия (или Галя) Гришина

Родители назвали меня Настей, а для друзей я — Галя. Начиналось с того, что у меня была маленькая сестра, которая училась говорить. У неё не очень хорошо получалось произносить моё имя, она всяко его коверкала и в какой-то момент сказала что-то похожее на «Галя». Мы тогда тусовались с моими друзьями, они это услышали, подхватили и сказали: «Ну всё, теперь ты будешь Галей». Это был девятый класс.

Тогда у всех в классе были прозвища, «погоняла», у кого-то образованные от фамилии, у кого-то ещё какие-то. Мы все называли друг друга исключительно по прозвищам. Как-то раз на собрании классный руководитель сказала нам: «Пишите мне все свои „погоняла“, я передам вашим родителям». Ну, мы по приколу написали. После собрания мама приходит домой и говорит папе: «Ты знаешь, что у нас дочь зовут Галей?» Они тогда посмеялись и забыли. А меня так звали все друзья до конца студенчества. Одногруппники тоже узнали об этом и называли меня Галей чаще, чем Настей.

Самая смешная история произошла после первого курса. Мы с двумя подругами поехали на море, в гости к родственникам одной из них. Там Даша нас представила: «Это мои подруги — Алёна и Галя», потому что они так ко мне и обращались всегда. Дашина тётя называла «Галочка», это было очень забавно. А как-то раз, когда нас не было дома, позвонил мой папа, Дашин дядя взял трубку, папа говорит: «Можно Настю?», а дядя ему: «Какую Настю? У нас нет Насти. Есть Даша, Алёна и Галя!». Папа очень удивился тогда, потому что он просто забыл уже, что друзья зовут меня Галей. Потом мы, конечно, разобрались, кто есть кто, но от Дашиных родственников нам влетело по полной за то, что мы представились не так. Приходим, дядя говорит: «Ну-ка, показывайте свои паспорта, посмотрим, как вас зовут на самом деле!»

Когда мы познакомились с будущим мужем, я ему рассказала, что друзья зовут меня Галей, он, как и все, кто про это узнавал, очень удивился и посмеялся, но сам меня так никогда не называл. Закончилось это после окончания студенчества, когда сменились компании и круг общения. Когда я выходила замуж, то попросила подруг называть меня на свадьбе Настей, потому что вокруг были родственники, бабушки, для них другое имя было бы шоком. Эта фраза даже есть на свадебном видео: «Пожалуйста, не называйте меня Галей!» Девчонки говорят, что это было сложно, но они справились, только пару раз случайно назвали не тем именем.

Сейчас все, с кем я общаюсь, знают, что я Настя. Но иногда нет-нет да проскальзывает «Галя», когда встречаемся со старыми друзьями. У меня сейчас двое детей, думаю, когда они вырастут, я расскажу им о своём втором имени. Посмеёмся вместе!

София (или Анна) Зебзеева

При рождении мне дали имя Анна, но, как рассказывает мама, она не была до конца уверена, что это именно моё имя, ей хотелось, чтобы в нём была буква «С». Она даже называла меня Нюся, да и все детские фотографии подписаны именно этим именем. Мысль дать мне другое имя пришла внезапно. Примерно спустя три года, как снег на голову, маме упала идея, что меня надо звать Соня. По её словам, она спросила меня так: «Тебе нравится София Ротару ?» Я ответила: «Да». Она: «А хочешь, чтобы тебя так же звали?» Ответ был положительным, и вот с этого момента в нашей семье появилась Соня.

Конечно, я всего этого не помню, и всю сознательную жизнь я знаю себя как София, но именно с этого момента стали возникать казусные истории, ведь в документах я так и осталась Анна.

Анной я поступила в школу, Анной я заканчивала 9-й класс, и именно такое имя было указано на тот момент в аттестате. Помню, как отличников вызывали на сцену, и директор, дойдя до меня, начала вызывать: «Евсеева Ан…на». Спотыкаясь и не понимая как так, озвучила мою фамилию, и по залу прошёл шумок недоумения.

Помню очень хорошо, как на границах детей очень любят спрашивать «как тебя зовут?». И вот однажды ночью пограничник задаёт мне такой вопрос, а я в ответ: «Соня, ой, Аня». В этот момент передо мной пробежала вся жизнь, я уже стала думать «Здравствуй, Украина, прощай, Россия», но, слава богу, всё обошлось. В дальнейшем в каждом путешествии на границе я как мантру повторяла: «Тебя зовут Аня, тебя зовут Аня».

Документально сменилось имя на Софию только в 16 лет. Я тогда взяла родителей «в тиски» и потащила их по всем инстанциям, ведь без их согласия до совершеннолетия я не могла самостоятельно всё сменить. А ждать ещё два года было уже слишком, ведь впереди было окончание 11-го класса и поступление в институт.

Теперь мне 29 лет, меня зовут София Зебзеева (сменила фамилию после замужества), но до сих пор, когда я заполняю какие-нибудь анкеты с графами «Меняли ли вы имя, фамилию, отчество», я указываю былое «Анна Евсеева». В такие моменты я чувствую себя Штирлицем.

Среди жителей Екатеринбурга есть те, кому настолько не нравилось имя, которое дали им родители, что они выросли и официально его сменили. Так Елена стала Аей, Алексей стал Акселем, а Юля — Женей. Как живут жители Екатеринбурга, чьи имена никто не может выговорить с первого раза, мы уже тоже рассказывали. Например, здесь можно почитать про девушек с именами Видана и Линария. А тут — про тех, кого зовут Джессика, Каролина и Джастина. Здесь — о людях по имени Севги, Констанция и Заруи.