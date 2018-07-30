Грузчик, дворник и блогер. Как мечта узбекского парнишки стала реальностью

Как парень из маленькой узбекской деревни заработал на учебу в престижном югорском вузе и стал популярным блогером — в материале АиФ-Югра

Детская мечта

Худжахон Фазлиддинов приехал в Россию на заработки в 18 лет, в 2014 году. Родом он из небольшой деревни в Навойской области в Узбекистане, недалеко от города Самарканд. Семья по местным меркам — небольшая: родители и трое детей. Мама торговала в хозяйственном магазине, Худжахон с девяти лет помогал ей.

«В моей деревне живет 200-300 человек, если сравнить с Ханты-Мансийском — средние века, Интернет не ловит, чтобы разговаривать по телефону, нужно обязательно выходить на улицу. Есть свет, газ, но люди не такие, как здесь: мыслят по-другому и живут очень старомодно», — Худжахон говорит с легким акцентом, но на чистом русском языке — выучил за 4 года.

Мальчишка жил с необычной для его деревни мечтой — стать журналистом. Он каждый день слушал радио, ему нравились голоса ведущих и что они говорят. «Но мама уговорила поступить на экономиста. Она сказала: вот выучишься на экономиста, устроишься на работу бухгалтером и будешь жить в достатке. После окончания школы пошел на экономиста в лицей, отучился два года, потом бросил. Понял, что экономика — вообще не мое».

Блогер — грузчик

Приехав в Ханты-Мансийск, Худжахон решил осуществить мечту. Первым делом неофициально устроился грузчиком с зарплатой в 12 тысяч, без выходных с 9 до 18. «Оформлять документы — просто кошмар. Стоишь в очереди в ФМС сутками. Сейчас я сделал документы, но чего это стоило! Обращаются там к нерусским не как к людям, очень неуважительно и оскорбительно», — признается парень.

На поступление в Югорский госуниверситет пришлось копить три года. И для этого Худжахон решил использовать не только стандартные способы, но и совершенно необычные. Летом 2016-го, узнав, что на Ютубе можно заработать деньги, он создал свой канал «Ma`lumotlarBazasi» — «Информационная база» — на узбекском языке. На нем публикует интересные факты о мире, о животных, о людях. Старается делать смешные сюжеты, чтобы людям было нескучно смотреть. Сейчас на канале больше 150 тысяч подписчиков, каждый день их число растет. Но успех к узбекскому блогеру пришел не сразу.

«Через полтора месяца появился мой первый зритель, до этого сам смотрел свои видео. Когда начал заниматься, думал: вот бы 100 тысяч подписчиков! Деньги канал уже приносит, но грузчиком я получаю больше», — улыбается парень.

В 2017 году он поступил на факультет журналистики. Кстати, год назад Худжахон еще тщательно подбирал слова, говоря на русском языке, сейчас у него остался лишь легкий акцент. Речь — главный инструмент журналиста, тем более, на радио или ТВ, где студент мечтает работать. Пополнять словарный запас ему помогают русские писатели. «Достоевского обожаю. Соня Мармеладова — мой любимый персонаж. Хочу встретить в жизни девушку с таким характером».

Его день расписан по минутам: утром — подработка, днем — учеба, с 5 вечера — работа грузчиком. Домой приходит глубокой ночью. Но для Худжахона это — нормально, он привык к труду. В России ему нравится, и, хотя домой тянет, хочет остаться здесь.