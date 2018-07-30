Роскачество наградило МСЗ «Кошкинский» за масло «Выбор хозяйки»

Первый в губернии знак Роскачества

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается 28 июля, высокие награды получили представители предприятий сфер торговли, общественного питания и пищевой промышленности. В торжественной церемонии награждения принял участие руководитель АНО «Российская система качества» Максим Протасов . По его словам, Роскачество больше двух лет проводит исследования качества продукции, выпускаемой предприятиями России, и регулярно обнародует их результаты.

"В соответствии с распоряжением правительства России , Роскачество является оператором государственного знака качества, — рассказал Максим Протасов, — Лучшим товарам, которые мы определяем по результатам наших исследований, мы вручаем этот важный госзнак. Далее мы начинаем эти товары продвигать как на региональном, так и на федеральном и международном рынках с помощью торговли. Во многих торговых точках страны проходят акции с товарами, носящими госзнак качества".

Руководитель Роскачества подчеркнул, что первый государственный знак качества вручается предприятию из Самарской области — АО маслосырзаводу «Кошкинский» за масло под брендом «Выбор хозяйки».

Генеральный директор предприятия Юрий Горяйнов отметил, что мероприятие затрагивает тему чемпионата мира по футболу, с успехом прошедшего в России. «Все знают Самару как город, в котором производятся самые надежные в мире ракеты-носители, как город, участвовавший в проведении чемпионата мира по футболу. Теперь российские покупатели будут знать Самару как регион, где производится качественная пищевая продукция, а именно — наше масло под брендом „Выбор хозяйки“, — сказал директор завода.

Кошкинский маслосырзавод перерабатывает 320 тонн сырого молока в день. Особое внимание уделяют проверке сырья на физико-химический и микробиологический состав — оно проходит десятки лабораторных спектральных анализов. Чтобы успевать за потребительским спросом, предприятие наращивает производственные мощности. Сегодня они позволяют выпускать до 30 тонн сыра и порядка 12-15 тонн масла в сутки.

Последние 3 года для маслосырзавода были очень насыщенными и продуктивными — была проведена серьезная реконструкция предприятия, в которую инвестировано 400 млн рублей. На производстве появились роботы. Модернизированы участок приемки молока, аппаратный цех, запущена производственная линия по изготовлению сыра испанской компании Fibosa и новые солильные бассейны.

»Линии по производству сыра и масла полностью закрытые. Управление производственными процессами осуществляется компьютером. Это позволяет свести на нет человеческий фактор. В результате стабилизировалось качество готовых продуктов", — поясняют на заводе. Автоматизированы и процессы мойки технологического оборудования — теперь она происходит механически по закрытой циркуляционной системе, без участия персонала.

Оборудование для производства масла разрабатывалось и устанавливалось российскими специалистами непосредственно по заказу МСЗ «Кошкинский». В планах завода — наращивание объемов производства, совершенствование методов контроля качества, а также расширение линейки выпускаемой продукции.

Стимул к дальнейшему развитию

Главным преимуществом продуктов «Выбор хозяйки» остается оптимальное соотношение цена — качество. Каждая позиция в номенклатурной линейке производится строго по стандартам ГОСТ, номер которого указан на упаковке. К примеру, крестьянское сливочное масло выпускают с жирностью не менее 72,5% и с содержанием влаги не более 25%.

Качество продукции ТМ «Выбор хозяйки» регулярно отмечается на выставках ("ПродЭкспо"), конкурсах качества ("Бренд года"), профильных мероприятиях, посвященных развитию молочного рынка страны. Получение такой высокой награды как знак качества для «Выбора хозяйки» закономерно.

Гендиректор АО МСЗ «Кошкинский» Юрий Горяйнов считает, что высокая оценка продукции завода на федеральном уровне повысит ее узнаваемость не только в нашем и соседних регионах, но и в России в целом. «Государственный знак качества свидетельствует о том, наш маслосырзавод „Кошкинский“ соответствует всем стандартам пищевой промышленности и выпускает доброкачественную продукцию, которая пользуется спросом у наших потребителей, — отметил Горяйнов. — Получение столь высокой награды является для нас стимулом к дальнейшему развитию. Ассортимент нашего завода не ограничивается только маслом, мы производим замечательные сыры. Наша цель — получить такую оценку всех видов нашей продукции».

"Для нас госзнак качества — серьезный мотивирующий фактор к тому, чтобы не останавливаться на достигнутом и совершенствоваться по целому ряду направлений", — подытожил Горяйнов.