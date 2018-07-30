Третьи сутки в лесу Шелеховского района ищут пожилого мужчину

В субботу 28 июля около 11 часов утра пожилой мужчина ушёл в лес и по настоящее время не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Потерявшийся 75-летний Станислав Вербицкий был одет в тёплую тёмную куртку, брюки, кепка и резиновые сапоги так же тёмного цвета. С собой мужчина взял чёрный спортивный рюкзак, голубое ведро и сотовый кнопочный телефон.

Приметы без вести пропавшего: рост 170-175 см, лицо европейское, волосы седые коротко стриженные, с залысинами, носит очки, глаза серые. По данным ведомства, он может предположительно находиться в лесах около станции Трудный Шелеховского района. Нашедших ягодника просят обращаться в дежурную часть районного отдела полиции по тел. 112, 02, 8 (39550) 6-31-51.