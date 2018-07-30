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«Прошлогодний» хлеб купила жительница Будённовска
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«Прошлогодний» хлеб купила жительница Будённовска 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Хлеб с прошлогодней датой выпуска продавали в одном из магазинов Будённовска, рассказали местные жители в соцсетях.
Анонимный подписчик прислал фотографию буханки хлеба «Сюрприз», на упаковке которого обозначена прошлогодняя дата производства (28 июля 2017 года). Он рассказал, что хлеб купила сестра.
Пользователи пошутили, что изделие неспроста называется «Сюрпризом» и поделились своими историями неудачных покупок в продуктовых магазинах города. Один из подписчиков рассказал, что недавно купил хлеб той же пекарни, и на нём также была указана прошлогодняя дата выпуска. Жителю Прасковеи, в свою очередь, доводилось покупать молоко «из будущего».
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