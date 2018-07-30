Кто Вы, Николай II? Биограф о причинах отречения и характере императора

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О событиях в Пскове в момент отречения царя, о том, каким человеком был последний император, его слабостях, сильных сторонах и отношениях с Александрой Федоровной, о предательстве окружения и шансах на спасение семьи, невозможности отъезда в Лондон и причинах ссылки в Тобольск, а также о легендах, придуманных большевиками о Николае II — в эксклюзивной беседе радио Sputnik с историком, автором биографии Николая II в серии ЖЗЛ Сергеем Фирсовым

— Сам факт отречения от престола продолжает вызывать споры. Одни говорят, что царь принял решение, находясь в изоляции и под давлением ближнего круга, другие — что акт был составлен неверно и написан карандашом. В чем истинная причина отречения, и было ли решение Николая II осознанным или, скорее, оно было вызвано отсутствием выбора?

Историк, биограф Николая II Сергей Фирсов — Я не знаю, как четко и внятно ответить на этот вопрос. Думать за человека всегда затруднительно. Император, разумеется, не хотел отрекаться. Но не потому, что он так держался за власть, и отказаться от нее было равносильно смерти, вовсе нет. Для него важен был принцип самодержавия. Власть, лишенная, условно говоря, всемогущества, для него не представляла, как мне кажется, ценности.

Мы можем сказать, что руки Николая II были достаточно слабы, чтобы удержать власть во всем объеме в условиях все более нараставшего кризиса. Кризис, я хотел бы подчеркнуть, это понятие не только и не столько социально-экономического порядка, сколько социально-психологического. Изменялся строй жизни, разорялось дворянство, выходили на политическую сцену новые классы, экономически обеспеченные, но не имевшие политической власти, которую они стремились у самодержавия получить, но самодержавие им эту власть не давало.

Петр Аркадьевич СтолыпинВозникало общество недовольных. Все были недовольны, и это то, что называется «больное время». Потом Розанов скажет, кажется в 1915-м году — «Осенью все грибы гнилые». Более того, и экономически не все было хорошо. У нас любят говорить об эпохе столыпинского подъема, но мы не должны забывать, что в 1911-м году был колоссальный голод — более 20 миллионов подданных российской короны голодали. Мы не должны забывать, что в эпоху Столыпина положительное сальдо внешнеторгового баланса Российской империи постоянно снижалось, что говорило о явном внутреннем нездоровье бурно развивающейся русской экономики.

Империя решает проблемы порой гораздо медленнее, чем возникают новые проблемы. Мы должны все это учитывать, когда говорим об императоре Николае II, о тех сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться. В этой ситуации, я не знаю, может быть надо быть Петром Великим, Наполеоном или осовремененным Юлием Цезарем, чтобы выйти из кризиса и преодолеть его. Можно ли найти на каждую историческую эпоху личность по масштабу равную Юлию Цезарю? Вряд ли. Поэтому и не следует требовать от императора больше, чем он мог дать.

— Что произошло после подписания акта об отречении 2 марта 1917 года?

Отречение императора России Николая Второго в ночь на 3 марта 1917 г. В царском вагоне (слева направо)\: министр императорского двора Владимир Борисович Фредерикс, генерал Николай Владимирович Рузский, депутаты Госдумы Василий Витальевич Шульгин и Александр Иванович Гучков, император Николай Второй— У него приняли отречение Василий Витальевич Шульгин и Александр Иванович Гучков. Первый после того, как государь подписал акт и отдал им, сказал: «Ах, ваше величество, если бы раньше, если бы раньше…» Император, по словам Шульгина, на тот момент уже бывший, подошел к нему, посмотрел на него и сказал: «И вы думаете, обошлось бы?». Может быть, Шульгин и придумал это, но, по крайней мере, в фильме «Перед судом истории», где Шульгин играет самого себя, этот сюжет показан.

Это безусловная трагедия. Если смотреть с другой стороны — что происходит после отречения царя? Казалось бы, он мог поехать к жене и больным детям. Но он разворачивается и едет обратно в ставку. Я думаю, что это важный момент, на который следует обратить внимание. Да ведь и условно манифест был подписан с явными нарушениями. Современные монархисты любят говорить, что манифест подписан синим карандашом и адресовался начальнику штаба, хотя и был контрассигнирован генерал-адъютантом графом Фредериксом, министром Императорского двора. Это делает его незаконным. На это что можно ответить? Во-первых, революция сама по себе акт незаконный. И рассуждать о правильности оформления бумаги в условиях, когда все рушится — бессмысленно.

Второй момент — документ действительно с формальной точки зрения незаконный. Может быть, поэтому император и поехал в ставку для того, чтобы заручившись поддержкой штаба, разорвать его. Не получилось. И оттуда он уже возвращался в Царское село как пленник.

Монархисты пытаются акцентировать внимание на заговоре, который привел к трагедии отречения. Противостоящие им исследователи подчеркивают, что революция — это не случайное явление, и что дело не в заговоре как таковом. Я думаю, что дело, конечно, не в заговоре. Выражаясь пафосно и литературно, опять можно вспомнить Василия Розанова . «Задуло свечку» — писал он в «Апокалипсисе нашего времени». Он писал, что царь не ломался, не лгал, но увидев, как отвернулись от него ради несчастной распутинской истории, предали его, сказал, что отрекается от этого подлого народа, и стал в Царском селе колоть лед. Вполне благородное занятие. Кажется, как-то так он выразился об этом.

Репродукция фотографии Григория Распутина (1872-1917) Ситуация была для Николая II исключительно унизительна. Это был психологический момент, переживание. Мимо царских окон протаскивают вытащенный из недостроенной часовни святого Серафима Соровского труп Григория Распутина. Потом его погрузили, отвезли в Политехнический институт, где в топке сожгли. 30 марта в Александровском парке устроили похороны жертв революции. Эти похороны и соответствующую музыку царская семья могла наблюдать из окон Александровского дворца. Это тоже показательно. Стали публиковаться в огромном количестве разного рода статьи, брошюры, Лев Жданов выпустил даже целую книгу «Николай последний», где в детективно-вульгарном стиле попытался изложить биографию последнего царя. Эта литература заполонила книжный рынок.

— Как известно, были планы переправить Николая II с семьей в Великобританию, потом в Крым. Что пошло не так?

Император России Николай II, Король Англии Георг V и Король Бельгии Альберт— Временное правительство первоначально намеревалось отправить императора в Великобританию, тем более что он был формально фельдмаршалом английской армии. Но как писал впоследствии Павел Милюков , министр иностранных дел в первом составе Временного правительства, это трудно было сделать по внутриполитическим причинам. То есть проблема была не только в том, чтобы тут же отправить его, но и в том, чтобы провести это решение через Петросовет, имевший власть и требовавший суровой расправы над царем. С другой стороны, время шло, и уже сама Англия сказала, что больше не настаивает на приезде царя. Английские власти боялись, что приезд развенчанного русского царя может стимулировать антиправительственные движения в самом королевстве.

Чем больше развивалась революция, тем меньше шансов на отъезд у Николая II оставалось. А в условиях разраставшейся революции это могло означать только одно — то, что в дальнейшем и произошло. И дело было не в желании представителей Временного правительства оставить императора в России или выслать его за ее пределы. Дело было в том, что и сами они месяц от месяца становились слабее и слабее.

Александр Керенский с помощниками. 1917 годАлександр Федорович Керенский в дальнейшем напишет, что отправив императора в ночь на первое августа 1917 года в Тобольск, он продлил его жизнь и жизнь семьи. Я думаю, что в этом случае он не ошибается. Трудно представить, что бы было, если бы император остался в Петрограде, в Царском селе, а при этом большевики захватили бы власть.

— Почему для ссылки был выбран Тобольск?

— Первоначально действительно намеревались выслать в Крым. Но потом решили, что в Тобольске будет безопаснее. Город не имел прямой связи по железной дороге с центром. И это был на тот момент плюс. То есть, обеспечить охрану царя от возможных обстоятельств там было проще и лучше.

Николай II с дочерьми в ссылке. 1917 год Кстати, после отречения император жил на собственные средства, которые ему оставило Временное правительство. На личные сбережения, условно говоря. Смешно сказать, что всего было 2,5 миллиона рублей, на которые давались многочисленные пособия, содержалась прислуга и т.д. И заметьте, еще инфляция шла, деньги обесценивались. Но все равно — это не огромная сумма. Лично они жили скромно, императрица готовила в дальнейшем сама для себя. Развлечений не было, особенно когда в Тобольск переехали.

Просыпались в девять утра, завтракали, гуляли, потом пилили дрова — такая возможность появилась после просьбы Николая II. Ставили пьесы, читали вслух, занимались с детьми. Вслух читали классиков, преимущественно русских. Можно ли считать, что император обрек свою семью после отречения на смерть? Я думаю, что он не мог этого представить, хотя, безусловно, обрек, обрек…

— Как вы могли бы описать его отношения с Александрой Федоровной? Уважение, любовь? И были ли они типичны для того времени?

Фотография Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны в музее святой царской семьи в Екатеринбурге— Я могу сказать, что такого рода отношения совершенно нетипичны ни для того времени, ни для нашего. Императрица выделялась в придворной среде, в среде императорской фамилии исключительно. Например, она кормила грудью своих детей — этого не делали никогда до нее. И в помещичьих семьях были кормилицы. А она кормила, сама занималась воспитанием детей. Это совершенно нетипичная жизнь. Она не любила придворных развлечений. Балы практически прекратились в царствование Николая II. При нем придворная жизнь постепенно сошла на нет, практически остановилась. Некоторые называли вкусы императора и его пристрастия мещанскими. Я не знаю, можно ли такое слово здесь употреблять. Конечно, каждое общество имеет свои представления о том, что есть норма и ее нарушение. В этом смысле поведение императора и императрицы, мягко говоря, не всем нравилось. При том, что Николай II был исключительно воспитанный человек, сдержанный, но при этом и слабый. Он не мог человеку в лицо сказать, как его отец, что он о нем думает, и отправить в отставку.

— А каким он был по характеру?

— Он был тонкий, глубокий по-своему человек. Но человек, который не хотел править. Быть может, после того, как вынужденное отречение состоялось, он в чем-то почувствовал облегчение. Можно сказать, это было освобождение из самодержавного плена, куда он был по факту рождения помещен.

Великая Княгиня Ольга, Великая Княгиня Мария, Николай II, Александра, Великая Княгиня Анастасия, Царевич Алексей, Великая Княгиня ТатьянаДа, он любил частную жизнь. Для него как для школьника младших классов важно было быстрее сделать уроки — принять министров, прочитать отчеты, поставить резолюцию — и пойти играть, то есть вернуться в семью, поиграть с детьми, заняться фотографией, почитать книгу. Это для него было сущностью. Вот, например, для его прадеда императора Николая I гораздо важнее было управлять страной. На первом месте он как государь, на втором — он как человек. А для Николая II, наоборот, человеческие дела, связанные с семьей — а он был идеальным семьянином — значили больше.

Относительно недавно вышел фильм «Матильда», где показаны его отношения с балериной Матильдой Ксешинской. Я думаю, что слишком активная реакция на него неправомерна. Да, в то время, как, впрочем, и в наше, всякое случалось. Но, во-первых, это было до брака, и, во-вторых, это не воспринималось как что-то из ряда вон выходящее. Многое не воспринималось как из ряда вон выходящее тогда. Например, у императора была татуировка дракона на руке. Это была мода английской королевской семьи — татуировать тело. Делали это в Японии, король Георг, брат Николая II, был весь татуировках. Мода. Это к слову.

Мы не представляем или не знаем до конца психологических реалий того времени. Хотя с ними можно познакомиться, благо осталось много воспоминаний, дневников. Остались даже речи Николая II, мы можем услышать, как он говорил. У него был, что называется, гвардейский акцент. Это трудноопределимое выражение. Послушайте сами на YouTube, быть может, поймете, что это значит. Редкий случай, когда голос исторического персонажа доносится до нас.

— Они — император, Александра Федоровна, дети — понимали, что не смогут спастись, когда уезжали из Царского села?

Николай II с наследником в ссылке в Тобольске— Человек не думает об этом. Поезд отошел в 6 часов 10 минут 1 августа 1917 года. Я думаю, император понимал, что они вряд ли вернутся в те места, где они жили, где они любили. Но как будут развиваться события — он представить не мог. Конечно, если мы займемся мечтаниями и представим, что на месте императора Николая II был бы Наполеон Бонапарт в марте 1917 года, конечно, ситуация развивалась бы по-другому. Бонапарт, скорее всего, повесил бы генерала Рузского (генерал-адъютант Николай Рузский был с Николаем II в момент отречения — ред.), сел бы на коня, сам бы поехал к солдатам, поднял их и повел бы вперед, по дороге вешая изменников. И заслужил бы славу не «кровавого», а великого. А император Николай II не сел на коня. Кстати, единственный человек, которого он не простил до конца дней, был генерал Рузский. Он плохо закончит — большевики зарубят его саблями на Кавказе. Они тоже не знали, что будет, они не могли представить темпов революции.

— Получается, Николая II все предали?

— Я не знаю, как говорить о предательстве… Для того, чтобы оставаться верным, на тот момент нужна была еще и цельность. Большинство людей тогда и сейчас — не цельные люди. Это люди, боящиеся всего, опасающиеся за свои семьи. Трудно быть цельным, поэтому я не знаю, корректно ли обвинять их. Тех, кто ушел. А знаем, как мы бы поступили в той ситуации? Вот при Сталине некоторые пламенные большевики, обвиненные в качестве врагов народа, предлагали свои услуги. Говорили, что они не враги, а подлинные друзья народа, а в качестве доказательства предлагали провести расстрел, например, собственных близких, жен. Как это объяснить?

— У семьи Николая II был шанс выжить?

Фотография царской семьи в Музее памяти представителей Российского Императорского Дома «Напольная школа в городе Алапаевске»— Чем дальше развивалась революция, тем меньше шансов оставалось спастись у Николая II и его семьи. Семья оказалась в заложниках — так же, как заложниками стали все представители дома Романовых. А в Алапаевске разве справедливо расправились с людьми? Нет. Например, Михаил Александрович (брат Николая II — ред.) — его просто по инициативе конкретных рабочих расстреляли, даже постановления власти о расстреле не было. Выкрали из королевских номеров в Перми, вывезли непонятно куда — до сих пор неизвестно место — расстреляли и закопали. И гордились этим. В Советском Союзе можно было гордиться такими вещами.

— В советское время вокруг фигуры Николая II ходило множество слухов и мифов. Откуда они появлялись?

— В советское время царь превратился в некую странную фигуру, о которой даже и говорить-то было не принято. Почему пользовалась такой популярностью книга Касвинова «Двадцать три ступени вниз»? Потому что, несмотря на все свое советское нутро, эта была книга о человеке, а не о революционных процессах. Людям хотелось познакомиться с личностью Николая II. Советский человек был остроумным, Николай II вошел, среди прочего, и в анекдоты. Тоже любопытный момент. 50-летие Октябрьской революции, учреждение ордена Октябрьской революции. Тут же рождается анекдот, что постановлением Верховного совета СССР первыми орденами Октябрьской революции решено наградить Григория Распутина и Императора Николая II за создание революционной ситуации в России. В любом случае этот и прочие анекдоты ходили, и мне он кажется по-своему остроумным.

Писатель Алексей Николаевич ТолстойНиколай II мифологизировался и в 1920-е годы советской пропагандой. Историк и архивист Щеголев с совершенно беспринципным красным графом Алексеем Толстым составляют дневник Вырубовой (Анна Вырубова, фрейлина императрицы — ред.) и публикуют его в журнале «Минувшие дни», где среди главных героев выведен естественно Николай II. Потом было доказано, что этот дневник — фальшивка и ложь, и даже этот журнал закрыли из-за этого. Но 4 номера вышло. Народ читал. Сознательно создавался миф талантливыми людьми! Щеголев, который знал блестяще внутриполитическую историю России, и в том числе историю последних десятилетий существования российской империи, потому что он работал в 1917-м году в ЧСК Временного правительства, изучавшей деятельность царских министров. И Толстой — блестящий литератор. Вот они вместе и написали.

Но даже мало-мальски образованный человек, прочитав эту подделку, сразу бы понял, что Вырубова такое написать не могла — так не пишут не только придворные женщины, но и «среднекультурные» женщины из общества: с кликухами полублатными…, с выражениями. И среди прочего, император Николай II описан как сладострастник, дамский угодник и любовник Вырубовой. Это к слову о мифах. Должен был создаться образ ничтожного человека, при этом злобного и кровавого.

— Сто лет прошло с момента гибели Романовых, советская империя ушла в прошлое. Каким видится Николай II в наши дни?

Открытие памятника Императору Николаю II и наследнику — цесаревичу Алексею в Новосибирске. 16 июля 2017— Колесо истории повернулось, и среди тех, кто прекрасно понимал, что это лживая картина, выделились некоторые, полностью переменившие знаки — прежние минусы на плюсы. И Николай II превратился в гениального политика, святого во всех своих делах и провидца. Ничего удивительного. Все закономерно. Это часто в истории бывает.

Наступила ли для Николая II историческая давность? Нет. Это фигура политическая, она еще не принадлежит истории. Ей сражаются. И за идеалы будущего России, видя это будущее прошлым. И воспринимая Николая II как идеального царя — помазанника божьего. Им сражаются и те, кто стоит на левом фронте и говорят, что Николай II — это человек, разрушивший Россию, слабый правитель. Есть небольшая группа тех, кто разделяет старые советские представления. Но, в любом случае, повторяю, Николай II еще не принадлежит истории, как принадлежат истории Александр Македонский или Юлий Цезарь.

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