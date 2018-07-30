Выпавшую грудь Яны Чуриковой осудили фанаты

Телеведущая Яна Чурикова показала свой провокационный наряд с глубоким декольте и попросила высказать фанатов свое мнение — «уместно или нет, прятать грудь или показать, что есть»..

Яна спокойно отреагировала на заявления фанатов о том, что она выглядит слишком откровенно и попросила их определиться, выступают ли они за естественность и дерзость или призывают всех «женщин за 40» выбирать максимально закрытые наряды.

Читатели заметили, что размер декольте женщины напрямую зависит от ее уверенности в себе. Если Чуриковой нравится, что все смотрят на ее грудь, то все в порядке, ведь она приходит в провокационном наряде не на детский утренник, а на вечернее мероприятие.

Однако, некоторые подписчики признались, что им неловко видеть «выпавшую грудь» и они хотели бы, чтобы Чурикова уделяла подбору нарядов больше внимания.