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Выпавшую грудь Яны Чуриковой осудили фанаты
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Выпавшую грудь Яны Чуриковой осудили фанаты 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Яна Чурикова показала свой провокационный наряд с глубоким декольте и попросила высказать фанатов свое мнение — «уместно или нет, прятать грудь или показать, что есть»..
Яна спокойно отреагировала на заявления фанатов о том, что она выглядит слишком откровенно и попросила их определиться, выступают ли они за естественность и дерзость или призывают всех «женщин за 40» выбирать максимально закрытые наряды.
Читатели заметили, что размер декольте женщины напрямую зависит от ее уверенности в себе. Если Чуриковой нравится, что все смотрят на ее грудь, то все в порядке, ведь она приходит в провокационном наряде не на детский утренник, а на вечернее мероприятие.
Однако, некоторые подписчики признались, что им неловко видеть «выпавшую грудь» и они хотели бы, чтобы Чурикова уделяла подбору нарядов больше внимания.
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