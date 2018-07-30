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Ростовчане рассказали о том, что можно посмотреть в городе туристам
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Ростовчане рассказали о том, что можно посмотреть в городе туристам 

Деловое сообщество 1 час назад
Жители Ростова-на-Дону откликнулись на просьбу приезжей семьи рассказать о том, что стоит посмотреть в городе в течение двух дней.
«Здравствуйте, уважаемые ростовчане! Планируем с мужем приехать погостить в Ростов-батюшку на пару дней, посмотреть достопримечательности и красивые места. Подскажите пожалуйста, куда стоит сходить, что стоит посмотреть, в каком районе лучше остановиться», — написала будущая туристка в популярном городском паблике в социальных сетях.
В течение нескольких часов под публикацией появилось более 200 советов. В основном приезжим советовали посетить музеи, съездить в Азов и Таганрог, Танаис и станицу Старочеркасскую, посмотреть Ботанический сад, искупаться в Соленом озере и погулять в новом Левобережном парке, созданном накануне ЧМ-2018. Однако были и необычные советы.
«На «Соколе» около шаурмы ночью постойте, покурите. Возьмите телефоны, планшеты, деньги», — сыронизировал один из жителей ЗЖМ.
«Чкаловский ночью прекрасен. А люди там особенно тепло встречают», — вторил ему другой. Еще один ростовчанин попросил его забрать с собой, когда гости соберутся покидать южную столицу.
«Буду первым, пока никто не додумался. Услуги гида по Ростову. Цена договорная…», — написал самый предприимчивый из тех, кто прокомментировал запись семейной пары.
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