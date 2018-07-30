Ростовчане рассказали о том, что можно посмотреть в городе туристам

Жители Ростова-на-Дону откликнулись на просьбу приезжей семьи рассказать о том, что стоит посмотреть в городе в течение двух дней.

«Здравствуйте, уважаемые ростовчане! Планируем с мужем приехать погостить в Ростов-батюшку на пару дней, посмотреть достопримечательности и красивые места. Подскажите пожалуйста, куда стоит сходить, что стоит посмотреть, в каком районе лучше остановиться», — написала будущая туристка в популярном городском паблике в социальных сетях.

В течение нескольких часов под публикацией появилось более 200 советов. В основном приезжим советовали посетить музеи, съездить в Азов и Таганрог, Танаис и станицу Старочеркасскую, посмотреть Ботанический сад, искупаться в Соленом озере и погулять в новом Левобережном парке, созданном накануне ЧМ-2018. Однако были и необычные советы.

«На «Соколе» около шаурмы ночью постойте, покурите. Возьмите телефоны, планшеты, деньги», — сыронизировал один из жителей ЗЖМ.

«Чкаловский ночью прекрасен. А люди там особенно тепло встречают», — вторил ему другой. Еще один ростовчанин попросил его забрать с собой, когда гости соберутся покидать южную столицу.

«Буду первым, пока никто не додумался. Услуги гида по Ростову. Цена договорная…», — написал самый предприимчивый из тех, кто прокомментировал запись семейной пары.