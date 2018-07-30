Челябинцам напомнили о традициях дружбы на Тополиной аллее

26 июля Группа Компаний «Тополинка» провела для жителей праздник, посвященный прекрасному чувству — дружбе. С каждым годом это замечательное мероприятие привлекает все больше и больше людей. Несмотря на довольно жаркую и при этом безветренную погоду, на Центральной аллее по ул. Академика Королева собрались и старые, и молодые.

Праздник «Давайте дружить» в текущем году был посвящен знакомству с творчеством и традициями разных народов и стран. В самом начале с приветственным словом к жителям обратился управляющий жилищным фондом Антон Никитин . Он поздравил присутствующих с праздником дружбы, поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие и отметил, что в нынешнее, достаточно непростое время особенную ценность приобретают дружба, семья и любовь. Лариса Каргополова, помощник депутата Совета депутатов Центрального района Г. И. Сапрыкина присоединилась к поздравлениям и обратила внимание присутствующих на то, как развивается и хорошеет район Тополиной аллеи, не в последнюю очередь благодаря тесному и благожелательному сотрудничеству жителей, управляющей компании и администрации района.

Затем состоялось торжественное награждение победителей конкурса на самое лучшее видео о друге. Победители получили памятные подарки от ГК «Тополинка» с пожеланием дальнейших успехов как в творчестве, так и в дружбе. Первое место в конкурсе заняла Алла Майхерская с дочерью Дашей, которая со своими подругами Полиной Вшивцевой и Дашей Горбик снимают чудесный сериал «Друзья» во дворах Тополиной аллеи.

Каждый из тех, кто пришел на праздник «Давайте дружить», смог найти для себя все, что душе угодно. Гостей ожидала очень насыщенная программа — на интерактивных площадках можно было принять участие в играх разных народов или проверить свой интеллект, участвуя в конкурсах и викторинах. На сцене звучали песни и исполнялись танцы различных народов. Ближе к концу мероприятия среди самых активных участников состоялся розыгрыш призов с символикой ГК «Тополинка». А завершился праздник грандиозным танцевальным флэшмобом «Танец дружбы», объединившим пришедших в увлекательном хороводе.

Группа компаний «Тополинка» от души благодарит всех гостей и партнеров, пришедших на праздник, и надеется, что он помог кому-то найти новых друзей и знакомых, а кому-то — раскрыть свое сердце для самых близких и дорогих. Возможно, теперь соседи станут друг другу немного ближе, а грусти и одиночества станет заметно меньше. Самые незабываемые моменты праздника «Давайте дружить!» смотрите на сайте ГК «Тополинка» и на канале компании на Youtube. Заходите в группу ГК «Тополинка» ВКонтакте — мы ждем ваших фото и отзывов о прошедшем мероприятии!