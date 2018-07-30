Древнее знание: как развивать женскую мудрость

Мудрость всегда имела женское лицо. В Древнем Египте ее называли Исидой, в Греции — Софией, в человеческом обличии она получила христианское имя Мария. В наши дни мудрость женщинам необходима: она позволяет одновременно добиваться успеха на работе и дома, быть хорошей женой и матерью, а также позволяет пройти жизненный путь без лишних проблем.

Исследователи из Университета Сан-Диего активно изучают природу человеческой мудрости: согласно их исследованиям, мудрость — понятие сугубо биологического характера, на которое не влияет ни гендер, ни уровень образования. Она заключена в важнейших областях головного мозга: в префронтальной коре, миндалевидном теле и лимбической системе и, скорее, является результатом синергии ряда качеств личности, среди которых способность контролировать свои эмоции, общее знание жизни и толерантность к чужому мнению. В эксперименте приняли участие более пятисот человек в возрасте от 25 до 104 лет.

Еще в 2010 году сотрудники Мичиганского и Техасского университетов провели исследование, собрав 247 добровольцев разных лет, и попытались оценить их способность реагировать на конфликты. Результат показал: чем старше был участник, тем проще и мудрее он реагировал на ситуацию.

Если рассматривать мудрость как эмоциональную стабильность и способность спокойно реагировать на любые проблемы, то, однозначно, она помогает сохранить нервную систему и душевное спокойствие человека. Неспроста все гуру йоги и медитации так лояльно относятся к миру, при этом сохраняя совершенно нейтральную эмоциональную позицию.

В книге «Мозг Будды» нейропсихолог Рик Хансон и невролог Ричард Мендиус подразумевают под мудростью здравый смысл. По их мнению, именно мудрость позволяет понять причины страдания человека и найти пути к исцелению. Это усиливает чувство единения с внешним миром и позволяет принимать удовольствия, которые приносит жизнь. Авторы утверждают, что постоянная работа над сложными состояниями сознания, в том числе над стрессом, подавленностью и тревогой позволяет быстрее достичь жизненной мудрости. Лучшие инструменты на пути к ней: медитация, осознание, концентрация, расслабление.

Люди часто приравнивают мудрость к уровню интеллекта — это ошибка. Из проведенных исследований очевидно, что быть умным и мудрым — это не одно и то же. В то время, как умные люди стремятся стать более осознанными, мудрые набираются новых теоретических знаний и превращают их в опыт.

Мудрость подразумевает не просто способность обрабатывать информацию логически. Знание становится мудростью, когда у нас есть способность ассимилироваться и применять его, чтобы принимать правильные решения. Мудрые люди имеют возможность увидеть общую картину, они могут ставить вещи в перспективу, подниматься выше личной точки зрения и наблюдать ситуацию с разных позиций, избегая упрощенного черно-белого мышления. Научное комьюнити до сих пор изучает, как воспитать в себе мудрость. Женщинам можно взглянуть на опыт прошлых поколений, чтобы распознать в нем свои ошибки и недостатки, над которыми стоит поработать.

Истоки женской мудрости уходят своими корнями в далекое прошлое. Из мифов Древней Греции известно: Афина Паллада, богиня мудрости и справедливой войны возвышалась, порой, даже над своим прародителем — Зевсом. В честь Афины строили храмы, ей посвящали стихи, ее именем назвали старинный полис. Однако для греков мудрость означала справедливость, силу, способность найти правильный выход из сложной ситуации, а не те хитрости и женские уловки, о которых так часто пишут психологи в интернете.

Чему учиться: справедливости, стратегическому мышлению, равновесию, силе духа.

Тайными женскими знаками наполнена и индийская культура. Например, маленькая красная точка (бинди), которую девушки ставят в области межбровья, является как раз одним из символов прославленной мудрости. Считается, что именно в этом месте у женщины расположен третий глаз и шестая чакра — «аджна», которую закрывает бинди, не позволяя энергии выходить из тела наружу. Это неизменный атрибут на всех изображениях индийский богинь.

Чему учиться: женственности, духовным практикам, телесным практикам.

В славянской культуре издавна даром мудрости обладали ведические женщины. Согласно ведам, женская энергия Шакти является основой всего мироздания. Если в женском теле жизнь рождается, то в женских руках она расцветает — таковы ведические законы. Славянские женщины окружали мужчин своей заботой и поддержкой, наполняли их светом, способным сворачивать горы. Потому считалось, что если муж добился чего-то, то, в первую очередь, он обязан этим жене.

Из-за того, что женщины значили для культуры очень много, появлялась масса символов, которые изображались на талисманах и оберегах. Они защищали своих хранительниц, дарили им радость и гармонию, способствовали скорейшему зачатию ребенка. Интересен ведический символ женского начала — Макошь. В пантеоне языческих богов Макошь была одной из ведущих фигур. Она оберегала замужних, хозяйственных женщин и управляла судьбами. Но самое удивительное то, что Макошь способствовала открытию интуиции и дара ясновидения — наивысшей степени женской мудрости.

Чему учиться: хозяйственности, домоводству, интуиции, законам природы.

На Востоке есть поговорка: «Украшение человека — мудрость, украшение мудрости — спокойствие, украшение спокойствия — отвага, украшение отваги — мягкость». Мягкости женщин учат на всевозможных курсах и марафонах: говорят, как стать идеальной девушкой, получать от мужчины все, что захочется, и бесконечно радоваться жизни. Особый культ набирают Школы гейш, которые, по факту, ничего общего с давней традицией не имеют. И зря, у японок есть чему поучиться.

Миф о том, что гейши — девушки продажные, зародился благодаря европейцам, которые пришли в Японию и просто не разобрались в истоках древней культуры. На самом деле, гейши всегда были и остаются артистками с огромной силой воли, терпением и внутренним стержнем. Иначе, как можно было бы с детства выдерживать ежедневные многочасовые занятия в тяжелых кимоно?

Мудрость гейш таилась в их мастерстве: они знали толк в прикладной психологии и очень хорошо умели читать мысли, чувства, желания и намерения собеседника по его лицу. Гейши несли вместе с собой улыбку и гармонию: все их движения — плавные, а песни — мелодичные. Чтобы воспитать в себе ощущение вечного спокойствия, требовалось очень много времени и трудов над собой.

Если гейша — это женщина для удовольствия, то наряду с ней всегда остается жена — продолжательница рода. Для европейского менталитета совершенно неприемлем тот факт, что жены позволяют своим мужьям приходить в чайные дома и даже брать на полное содержание гейш. В этом их национальная японская мудрость: одна — для семьи, другая — для любви.

Чему учиться: гармонии, эмоциональному спокойствию, хорошему настроению.

Сейчас уже мало кому известно, что в эпоху Эдо в Японии были и женщины-самураи. Называли их менее романтично — «онна-бугэйся». Такие женщины жили наравне с мужчинами согласно самурайскому кодексу Бусидо, владели оружием и обучались традиционному рукопашному бою. Чаще всего самураями становились дочери или жены. Кстати, в кодексе Бусидо целая глава была посвящена обращению самурая с женой: ни в коем случае настоящий мужчина не мог себе позволить ударить супругу, в то время, как она должна была почитать и уважать его.

Чему учиться: храбрости, отваге, силе воле.