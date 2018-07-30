Что ждет нас в августе 2018? Гороскоп от профессионального астролога

В августе мы будем рваться на вершину карьерной лестницы, погружаться в разнообразные удовольствия и стараться доминировать над окружающими, чтобы доказать, и в первую очередь — себе самим, собственную значимость. Все подробности в нашем гороскопе, который никогда не обманывает.

(21 марта — 20 апреля)

В трудах праведных

Овны, вам в августе, скорее всего, придется приостановить то, чем вам очень интересно заниматься, и вернуться к каким-то менее увлекательным, но необходимым профессиональным делам и к тем проектам, которые требуют упорства. Не исключены и частые споры с начальством или со старшими деловыми партнерами. В плане финансов особых достижений не ожидается, а вот непредвиденные расходы будут возникать регулярно, поэтому стоит тщательно планировать повседневные траты и не разбазаривать деньги на то, без чего вы спокойно можете обойтись.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа вас ждут торжественные мероприятия — и те, которые вы посетите в качестве гостя, и те, которые вы организуете сами; к тому же вероятно появление какого-то нового творческого хобби. После же 22-го числа некоторое стеснение в средствах вынудит вас отказаться от дорогостоящих развлечений, однако тут на помощь придут друзья, так что скучно не будет.

Стремимся и дерзаем: 1, 2, 7, 29, 30 августа

Осторожнее на поворотах: 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 августа

Телец

(21 апреля — 20 мая)

В трудах праведных

Тельцы, вы в августе в деловой сфере в полной мере воспользуетесь всеми когда-то упущенными шансами. Вам представится очередная возможность получить то, к обретению чего вы некоторое время назад совсем не были готовы, а потому просто проворонили благоприятные обстоятельства. К тому же вам, скорее всего, заплатят за какие-то давние проекты; да и новое успешное и выгодное взаимодействие со старыми партнерами, заказчиками или поставщиками вполне вероятно.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа вы, возможно, будете бежать от любого шумного общества, захочется дистанцироваться от окружающих и провести досуг в блаженной тишине и сибаритской неге. А вот после 22-го числа вы в свободное от работы время с новыми силами возьметесь за те свои хобби, которые не только позволяют расслабиться, но и приносят вполне ощутимую утилитарную пользу; участятся и встречи с теми, кто отлично вас понимает и охотно делится интересным практическим опытом.

Стремимся и дерзаем: 5, 6, 24, 31 августа

Осторожнее на поворотах: 7, 14, 21, 28 августа

Близнецы

(21 мая — 21 июня)

В трудах праведных

Близнецы, вы в августе, вероятно, станете активно удовлетворять какие-то свои амбиции и ради этого пойдете на конфликт с влиятельными индивидами и с теми, кто старается держать вас в неких рамках. Причем честолюбивые замыслы вряд ли будут связаны с работой и карьерой, так как деловая сфера временно утратит для вас какое-либо значение, и даже если вы не уйдете в отпуск, трудиться предпочтете по минимуму. Кроме того, вам в этом месяце придется отдавать какие-то долги, и очень важно не наделать новых.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа вы, скорее всего, не пропустите ни одного развлекательного мероприятия, организованного вашими знакомыми, будете с удовольствием заниматься чем-то творческим и оригинальным, с головой окунетесь в чарующий мир шопинга. А вот после 22-го числа на какие-то желаемые забавы не хватит денег, поэтому вам придется довольствоваться тем времяпрепровождением, которое предложат ваши родственники или состоятельные, но скучные до зубовного скрежета друзья.

Стремимся и дерзаем: 5, 6, 7, 12 августа

Осторожнее на поворотах: 2, 9, 16, 23, 30 августа

(22 июня — 22 июля)

В трудах праведных

Раки, вы в августе в деловой сфере, вероятно, снова умудритесь вляпаться в ту же ситуацию, которая некоторое время назад уже заставила вас понервничать и лишила части заработанных денег или каких-то заслуженных наград. Впрочем, сейчас все будет не так отрицательно, и вам окажется вполне по силам почти сразу прекратить то, что в прошлый раз вы остановить не сумели. Более того, вы, скорее всего, после этого происшествия найдете, как обезопасить себя от подобных проблем. А еще вас ждут внезапные перемены, которые весьма благотворно скажутся на всем, что имеет для вас важное значение.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа кто-то из вашего окружения задастся целью разнообразить ваш досуг и инициирует нечто такое, на что вы сами никогда бы не решились, пожалев на это денег; восторг и позитивные впечатления гарантированы. После же 22-го числа вы будете управлять свободным времяпрепровождением самостоятельно и, возможно, предпочтете заниматься чем-то полезным для дома, для своего здоровья, для будущего.

Стремимся и дерзаем: 2, 6, 8, 9, 16, 20, 30 августа

Осторожнее на поворотах: 4, 7, 11, 18, 21 августа

(23 июля — 22 августа)

В трудах праведных

Львы, вы в августе, возможно, примете деловое предложение, которое вам уже не единожды делали, но от которого вы отказывались по нескольким причинам. Скорее всего, кто-то наконец сообразит, что заставить вас этим заниматься можно, только пообещав вам существенное вознаграждение. Не исключен и новый важный для карьеры проект, который откроет перед вами дорогу в те особые сообщества, в которые абы кого не пускают. А еще вас ждут нетрудовые доходы, которые позволят вам осуществить какую-то не вполне стандартную мечту, о которой вы никому не рассказывали.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа будет много творчества, встреч с теми, кто восторгается вашими талантами, общения с друзьями, которые считают вас своим конфидентом, и тех развлечений, на которые вы никогда не жалеете денег. А вот после 22-го числа вы, вероятно, предпочтете на досуге заняться тем, что обеспечивает какими-то благами, — готовкой, закрутками на зиму, шопингом и даже подработкой.

Стремимся и дерзаем: 5, 10 августа

Осторожнее на поворотах: 4, 11, 18, 25 августа

(23 августа — 22 сентября)

В трудах праведных

Девы, вы в августе, скорее всего, сможете получить то, чем некоторое время назад вас незаслуженно обошли. Возможно, вам предложат занять должность, которую раньше неосмотрительно отдали кому-то другому (и он не справился), или сделают участником прибыльного проекта, который уже давно реализовывается, но почему-то без вас. Кроме того, ожидаются и новые начинания, причем в количестве нескольких сразу, а потому месяц обещает быть продуктивным и доходным, но весьма хлопотным.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа вы можете по приглашению друзей отправиться в какую-то поездку, которая не раз спровоцирует выплеск адреналина, но в целом оставит после себя восхитительные воспоминания и какой-то опыт, который пригодится вам в самых разных областях жизнедеятельности. После же 22-го числа вы свой досуг, вероятно, целиком и полностью посвятите себе — оздоровлению организма, приобретению нового гардероба, приятным и полезным процедурам.

Стремимся и дерзаем: 1, 12, 13, 15 августа

Осторожнее на поворотах: 16, 17, 23, 31 августа

(23 сентября — 22 октября)

В трудах праведных

Весы, вам в августе в профессиональной сфере, возможно, придется расплачиваться за что-то такое, что вы натворили некоторое время назад и попытались скрыть от окружающих. Тайное станет явным, а потому вы окажетесь в весьма затруднительном положении. Впрочем, если сможете извернуться и заставить руководство или деловых партнеров посмотреть на ситуацию с другой стороны, то обойдетесь «малой кровью». Кроме того, вам предстоит поднапрячься, чтобы в сжатые сроки поставить точку в каком-то значимом для вас и для ваших коллег проекте.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа досуг обещает быть активным, веселым, вкусным и пьяным; вам предстоит у многих побывать в гостях, посетить несколько пафосных мероприятий, купить себе пару-тройку красивых вещиц, чем-то побаловать людей, которых вы любите. После же 22-го числа придется выполнять какие-то давно взятые на себя обязательства, а отдых в основном будет заключаться в возможности просто выспаться.

Стремимся и дерзаем: 15, 24 августа

Осторожнее на поворотах: 5, 19, 26 августа

Скорпион

(23 октября — 21 ноября)

В трудах праведных

Скорпионы, вам в августе может «шлея под хвост попасть», из-за чего вы покинете насиженное место и либо вернетесь туда, откуда некоторое время назад с огромным удовольствием уволились, либо и вовсе смените сферу деятельности. Кроме того, вероятны резкие перемены и в других областях жизнедеятельности; не сказать, что метаморфозы будут неприятными, однако они заставят вас идти наперекор каким-то обстоятельствам и людям, которые почему-то считают, что имеют право указывать, как вам жить.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа отдыха как такового может и не получиться. Скорее всего, происходящее в деловой сфере заставит вас забыть и о досуге, и о релаксе, так как даже законные выходные вы посвятите выстраиванию новой для себя реальности. А вот после 22-го числа есть вероятность каких-то специальных процедур, которые помогут вам восстановить силы, как физические, так и моральные, прийти в себя и многократно пополнить запас внутренней энергии и оптимизма.

Стремимся и дерзаем: 16, 21 августа

Осторожнее на поворотах: 3, 6, 13, 20, 24, 27, 31 августа

Стрелец

(22 ноября — 21 декабря)

В трудах праведных

Стрельцы, есть вероятность, что ваша профессиональная деятельность в августе почему-то вдруг станет менее интересной, исчезнет нечто такое, что заставляло вас буквально бежать на работу и трудиться в полную силу. Это чревато тем, что вы «сдуетесь» и станете чисто формально выполнять свои обязанности или и вовсе резко напишете заявление об уходе и отправитесь искать что-то совершенно иное. Кроме того, вы, возможно, с головой окунетесь в какое-то творчество, и обстоятельства вашей жизни помогут вам достичь в нем невероятных высот, которые были бы недостижимы в других условиях.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа вам может потребоваться поддержка друзей, и вы ее получите, причем в гораздо большем объеме, чем ожидали. К тому же вы будете активно осуществлять все свои «хочу», в том числе и спонтанные и весьма вредные для организма. После же 22-го числа какие-то факторы притормозят вас, и вы достаточно быстро выберетесь из развлекательного угара, чтобы заняться чем-то более полезным.

Стремимся и дерзаем: 9, 16, 19, 20, 30 августа

Осторожнее на поворотах: 1, 22, 29 августа

Козерог

(22 декабря — 19 января)

В трудах праведных

Козероги, вам в августе улыбнется фортуна: вы, скорее всего благодаря нескольким счастливым для вас случаям, достигнете тех высот, дорогу к которым раньше преграждали разнообразные препятствия, неблагоприятные обстоятельства и не очень хорошее отношение индивидов, с которыми вы работаете. Кроме того, вас ждут некие статусные приобретения, что тоже станет возможным после снятия каких-то ограничений. Ожидается и налаживание новых связей как делового, так и частного характера.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа новые дружеские отношения привнесут в вашу жизнь нечто такое, что не только расцветит ее восхитительными красками, но и останется с вами очень надолго. Вероятны и какие-то мероприятия, от которых вы сначала попытаетесь отвертеться, но попав на которые получите массу изумительных впечатлений. После же 22-го числа ваш досуг в основном будет посвящен каким-то утилитарным, но приятным для вас делам.

Стремимся и дерзаем: 7, 14, 21, 22, 28 августа

Осторожнее на поворотах: 2, 6, 9, 13, 20, 27, 30 августа

Водолей

(20 января — 18 февраля)

В трудах праведных

Водолеи, вас в августе, скорее всего, ждет заполошный цейтнот на работе, связанный с завершением проекта, которым до этого вы занимались в весьма расслабленном режиме, наивно полагая, что у вас масса времени и что никто с его сдачей вас торопить не будет. К тому же вероятно и внезапное, а оттого еще более неприятное «воскрешение» бытовой проблемы, которую вы уже когда-то решали, сделав все возможное, чтобы она не повторилась; понадобятся и деньги, и упорство.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа на досуге вы, возможно, будете вопреки мнению окружающих реализовывать какие-то свои желания, потакать своим «хочу» и периодически ругаться с теми, кто попытается вам в этом помешать. После же 22-го числа вам настоятельно рекомендуется в своих развлечениях обойтись без фанатизма, иначе вам придется срочно «латать» свой организм, который взбунтуется от весьма небрежного к себе отношения.

Стремимся и дерзаем: 8, 22, 24, 25 августа

Осторожнее на поворотах: 5, 19, 26 августа

(19 февраля — 20 марта)

В трудах праведных

Рыбы, в августе в деловой сфере не исключено «подвешенное состояние», которое будет связано с какой-то реорганизацией; причем велика вероятность, что вы, вместо того чтобы отпустить ситуацию и дождаться, пока все устаканится само собой, начнете совершать какие-то хаотичные телодвижения, пытаясь либо ускорить процесс, либо и вовсе покинуть сие беспокойное место. Не торопитесь и не старайтесь влиять на события — без вашего вмешательства все быстрее придет в норму и принесет вам отличные бонусы. Кроме того, происходящее подарит вам мощного и очень влиятельного союзника.

Отдыхаем и развлекаемся

В период с 1 по 22 августа будет много спонтанных желаний, которые вы станете осуществлять без оглядки на последствия; проявите осмотрительность и помните, что это время крайне неблагоприятно для всего того, что может отрицательно сказаться на вашем реноме. После же 22-го числа стоит избегать еще и тех развлечений, которые откровенно вредят организму, да и декорированием своего жилища лучше не заниматься.

Стремимся и дерзаем: 3, 6, 9, 27, 28 августа

Осторожнее на поворотах: 1, 8, 15, 29 августа

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