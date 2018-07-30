Неймар сделал важное заявление

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сделал важное заявление для журналистов и болельщиков.

Так, в своем видеообращении 26-летний нападающий сказал: «Бутс на голени. Удар в позвоночник. Топтание по ноге. Вы можете подумать, что я слишком остро реагирую, иногда это и на самом деле так. Но, честно говоря, я страдаю на поле. И Вы понятия не имеете, что я переживаю за его пределами.

Когда я уезжаю, не разговаривая с прессой, это происходит не потому, что мне нравится только побеждать, а потому что я до сих пор не научился вас разочаровывать. Когда я выгляжу невежливым, это происходит не потому, что я — испорченный ребенок. А потому, что я не научился справляться со своими разочарованиями.

Я потратил время, чтобы принять Вашу критику. Я потратил время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Но теперь я — здесь, с открытым сердцем. Я упал, но только те, кто падает, могут встать. Вы можете продолжать бросать в меня камни или выбросить свои камни и помочь мне встать, потому что, когда я встаю, вся страна встает со мной».