Ещё
Неймар сделал важное заявление
Далее:
Читайте также:
Ещё

Неймар сделал важное заявление 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар сделал важное заявление для журналистов и болельщиков.
Так, в своем видеообращении 26-летний нападающий сказал: «Бутс на голени. Удар в позвоночник. Топтание по ноге. Вы можете подумать, что я слишком остро реагирую, иногда это и на самом деле так. Но, честно говоря, я страдаю на поле. И Вы понятия не имеете, что я переживаю за его пределами.
Когда я уезжаю, не разговаривая с прессой, это происходит не потому, что мне нравится только побеждать, а потому что я до сих пор не научился вас разочаровывать. Когда я выгляжу невежливым, это происходит не потому, что я — испорченный ребенок. А потому, что я не научился справляться со своими разочарованиями.
Я потратил время, чтобы принять Вашу критику. Я потратил время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Но теперь я — здесь, с открытым сердцем. Я упал, но только те, кто падает, могут встать. Вы можете продолжать бросать в меня камни или выбросить свои камни и помочь мне встать, потому что, когда я встаю, вся страна встает со мной».
Soccer News: последние новости
Рабьо принял решение по своему будущему вопреки желанию своей матери "Челси" нацелился на ключевого хавбека "Арсенала" "Ахмат" представил новую форму на сезон-2018/19
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичка об ужасах соседства с провинциалами64
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна81
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой16
Квитко доказала хейтерам, что не толстая11
5 признаков плохой хозяйки в доме
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:22
Квитко доказала хейтерам, что не толстая
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение