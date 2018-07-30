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Международный День дружбы отметили в библиотеке № 171
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Международный День дружбы отметили в библиотеке № 171 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
27 июля в библиотеке прошёл игровой звездопад " Вместе весело шагать", посвящённый Международному Дню Дружбы.
Библиотекарь рассказала юным ясеневцам об истории праздника, дети читали стихи Л. Измайлова «Монолог о дружбе» и вспоминали пословицы и поговорки о дружбе.
Также ребята познакомились с книжно-иллюстрированной выставкой «В крепкой дружбе наша сила», где были представлены книги о крепкой дружбе и настоящих друзьях и посмотрели мультфильм «Самый Большой друг» по замечательной сказке Софьи Прокофьевой.
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