Международный День дружбы отметили в библиотеке № 171

27 июля в библиотеке прошёл игровой звездопад " Вместе весело шагать", посвящённый Международному Дню Дружбы.

Библиотекарь рассказала юным ясеневцам об истории праздника, дети читали стихи Л. Измайлова «Монолог о дружбе» и вспоминали пословицы и поговорки о дружбе.