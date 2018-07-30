Международный День дружбы отметили в библиотеке № 171 

27 июля в библиотеке прошёл игровой звездопад " Вместе весело шагать", посвящённый Международному Дню Дружбы.
Библиотекарь рассказала юным ясеневцам об истории праздника, дети читали стихи Л. Измайлова «Монолог о дружбе» и вспоминали пословицы и поговорки о дружбе.
Также ребята познакомились с книжно-иллюстрированной выставкой «В крепкой дружбе наша сила», где были представлены книги о крепкой дружбе и настоящих друзьях и посмотрели мультфильм «Самый Большой друг» по замечательной сказке Софьи Прокофьевой.