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Волгоградские селекционеры представили 135 сортов нута на «Дне поля»
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Волгоградские селекционеры представили 135 сортов нута на «Дне поля» 

АиФ Волгоград 10 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
В Еланском районе на площадке ООО «Макс» агрохолдинга «Содружество-регион» состоялась выставка «День поля», посвященая технологии выращивания и селекции нута.
По данным пресс-службы губернатора, в совещании участвовали 300 сельхозтоваропроизводителей и ученые южных регионов России. Они ознакомились с условиями выращивания нута в ООО «МАКС», где сейчас проходят испытания сортов культуры.
Нут является востребованной экспортной культурой и позволяет привлечь средства в экономику Волгоградской области. Он поставляется в Иран, Турцию, Азербайджан и другие восточные страны, где его используют для приготовления различных блюд.
Отметим, объем производства зернобобовых в регионе растет. В 2017 году горох занимал 127,2 тысячи гектаров, в 2018 — уже 187,7 тысячи гектаров.
Добавим, 98% используемых семян — это разработки волгоградских селекционеров, которые являются лидерами в этой отрасли.
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