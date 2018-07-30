Отец Меган Маркл признался, что не разговаривал с дочерью больше двух месяцев

За сложными взаимоотношениями родных герцогини Сассекской с королевской семьей мир следит так же пристально, как и за ней с Гарри. Отец Меган, 74-летний Том Маркл в последнем интервью признался, что не разговаривал с дочерью уже 10 недель, с тех пор, как 19 мая ему не удалось проводить ее к алтарю из-за проблем со здоровьем. Он попросил Меган не забывать его и продолжить общение: «Если Меган никогда больше со мной не заговорит, мое сердце будет разбито». А вот к зятю мистер Маркл теплых отеческих чувств не испытывает и «переживет» отсутствие его в своей жизни. «Принцесса Диана бы осудила их. Это не то, за что она боролась» — добавил отец герцогини. Впрочем, он также сказал, что только Меган способна наконец вернуть королевскую семью в XXI век.