За гранью реальности. Шоу «Мега Микс» приглашает омичей

Невозможно выделить лучший номер в новой программе омского цирка «Мега Микс». Каждый по-своему уникален, все красивы, а многие, на взгляд обывателя, — за гранью человеческих возможностей.

Шоу посвящено 120-летию омского цирка: первый деревянный цирк купца Сичкарева открылся в 1898 году.

Больше ста лет назад цирк был, скажем так, разным. Кто-то ходил в него, как в кунцкамеру, потому что нередко привозили в цирк уродцев — лилипутов или волосатую женщину. Другие ходили поглазеть на богатырей, а кто и силушкой померяться — нередко цирковые вызывали из зала местных силачей, чтобы наглядней свои возможности продемонстрировать. Иной раз в труппах были звери невиданные — слоны или обезьяны.

В общем, в цирк ходили люди, как говорится, поглазеть. Это вам не театр, что для высшей знати, это зрелище для народа попроще.

Под куполом и не только

Сегодня цирк — это высочайшее искусство, иной раз не просто на грани, а где-то даже за гранью человеческих возможностей. Второй раз на выступления семейства Суанбековых смотреть так же страшно, как и в первый. Ну как можно ходить по внешней стороне крутящегося колеса с завязанными глазами? Как можно на нём прыгать через скакалку, делать всевозможные кульбиты? За границей этот номер называют «колесом смерти», и только у нас — «колесо смелости».

А «Канат под куполом цирка» когда братья идут по нему без балансира, и, опять же, прыгают через скакалку на этот самом канате, разумеется, без страховки? Но больше всего автора этих сток потрясло откровение, что тоненькая девочка, стоящая на головах братьев, на самом деле руководитель номера и… мама! Нет, не понять нам, «земным» людям, как они почти ежедневно решаются на такие трюки.

Не менее роскошный по красоте, потому что построен на музыке Бизе из «Кармен», и завораживающий номер с хула-хупами Зинаиды Моисеевой . «Подумаешь, обручи, их многие могут крутить», — скажет вредный зритель и будет ой как не прав. Крутить на земле — это одно. А в воздухе, повиснув на одной руке без страховки, или растянувшись на двух лентах на шпагат? Зал только облегчённо-восхищённо выдыхает, когда девушка приземляется на арену, и взрывается криками «Браво!».

И вновь девушка, Ульяна Плотникова, — звезда номера воздушных эквилибристов « Моя прекрасная леди». Между прочим, этот номер единственный в мире. Придумал его акробат и педагог циркового училища Леонид Петлицкий для своего ученика Александра Бондаря , ныне заслуженного артиста России, «капитана» номера и команды.

«Сохранение баланса в движении — это высшая степень сложности. А у нас дело происходит в воздухе, на высоте, на штейн-трапе», рассказывает Александр Александрович.

«Штейн» переводится, как «стоять», и штейн-трапе всегда подразумевало стоять на трапеции. А стоять и одновременно вместе с ней двигаться, да не одному, а всем составом — это опять-таки за гранью человеческих возможностей. Но они же не обычные люди, они — цирковые.

140 лет династии

Большинство, как говорится на их сленге, родились в опилках, то есть почти на манеже. Почти каждый второй — из цирковых династий. Как ведущий и фокусник шоу «Мега Микс» Игорь Штейн : его цирковая династия, основанная прадедом Боско, одна из старейших в России — 140 лет. В Петербургском цирковом музее осталась волшебная палочка Боско, подаренная наркомом просвещения Луначарским за заслуги в развитии иллюзионного искусства в СССР. Дед Игоря, тоже иллюзионист, во время войны закончил Омское танковое училище.

Сама иллюзия Игоря Штейна — это то, что уже сто раз нам показали на всех каналах под грифом «разоблачение». Да, чисто гипотетически мы знаем, что девушка, которую протыкают зонтиками насквозь, как-то там умудряется изогнуться и где-то найти себе местечко. Но глаза-то говорят другое: это не-воз-мож-но! И в какое пространство исчезает другая, когда складывают вместе с ней и так-то небольшую коробочку до размеров кубика 50х50 см., и потом его же протыкают шпагами? Что бы ни рассказывали «разоблачители», как бы ни объясняли, всё это настоящая, без дураков, иллюзия, в которую веришь от первой до последней секунды.

А что вытворяют джигиты? Тут, казалось бы, всё привычно: кони, наездники… Но обычному человеку не понять, как можно на такой бешеной скорости сказать вверх ногами или задом наперёд. Кстати, редко сегодня встретишь в цирке джигитовку: сложный, опасный номер. И потому «Бессмертие ахалтекинца» под руководством Бяшима Аннаева тоже смело можно ставить в ряд невероятных, запредельных возможностей человека.

Люди и звери

Впрочем, что мы знаем о дрессуре, например, пеликанов, пингвинов или кенгуру? Это нам кажется, что всё легко: вот кенгуру-«телохранитель» лихо расправляется с забиякой-клоуном, а пингвинчики послушно прыгают, морские львы хлопают «в ладоши», то есть в ласты, играют в мяч и делают стойку на «руках».

А королевские и миниатюрные пудели, симпатичные обезьянки или попугаи ара, которые умеют… ездить на велосипеде? Кто знает, сколько сил потрачено, чтобы они выполняли свои трюки без запинки, а дети в зале скандировали: «Мо-лод-цы! Ещё-ещё-ещё!».

Ну и как бальзам на душу даже, наверное, не родителям сегодняшних юных зрителей, а их бабушкам и дедушкам — клоун Май, он же руководитель программы Евгений Майхровский . 80-летний мэтр — это и Карандаш, и Никулин, и Попов, и Енгибаров. Его фирменное «ой-ёй-ёй» передаёт кучу эмоций. Его репризы просты, но понятны и ребёнку, и взрослому, и по-настоящему смешны. Говорят, что в Буэнос-Айресе к Маю выстраивалась очередь беременных женщин с малышами: считалось, если клоун погладит ребенка — настоящего или будущего, тот вырастет счастливым и добрым…

Кстати, если подойти к Маю не Буйнос-Айресе, а в Омске, он тоже непременно погладит малыша по голове и шепнёт какие-то только ему известные заветные цирковые слова. И тогда ваш ребёнок непременно будет счастливым!

«Шоу «Мега Микс» в омском цирке только начинается. Добро пожаловать!