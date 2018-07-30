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Образ дня: Барановская обнажила хрупкие плечи и стройные ноги в платье-рубашке на «Жаре-2018»
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Образ дня: Барановская обнажила хрупкие плечи и стройные ноги в платье-рубашке на «Жаре-2018» 

WMJ.ru 59 минут назад
Фото: WMJ.ru
33-летняя телеведущая и мама троих детей Юлия Барановская выбрала секси-look для церемонии закрытия третьего международного фестиваля «Жара» в Баку.
На красную дорожку перед концертами Валерия Меладзе и Любови Успенской Юлия Барановская вышла в вечернем варианте белой рубашки oversize — со спущенными, обнажившими плечи и декольте рукавами и сияющим вышитым корсетом. Показала звезда и суперстройные ноги.
Подписчики Instagram телеведущей остались в восторге и от ее модного выбора, и от необычного сияющего мейкапа. «Юлия, я Вас просто не узнала! Никогда не оставляла комментарии, но тут не сдержалась! Просто супер», «Юля, вы очень даже красивая», «И не надо ничего колоть, как будто мало этих силиконовых, она естественная и очень красивая», — пишут ей. А как тебе look Юлии Барановской?
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Фото:Instagram, Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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