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В Дагестане более 800 человек ищут пропавшую девочку
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В Дагестане более 800 человек ищут пропавшую девочку 

РИА Новости 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 30 июл — РИА Новости. Более 800 человек вторые сутки ищут пропавшую восьмилетнюю девочку в дагестанском Каспийске, сообщил РИА Новости представители ГУ МВД по республике.
"Примерно 11.00 мск (в воскресенье — ред.) девочка ушла из дома за хлебом в магазин и не вернулась. Проводятся совместные мероприятия с волонтёрами, гражданскими лицами и сотрудниками правоохранительных органов", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в поисковых мероприятиях принимают участие более 800 человек.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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