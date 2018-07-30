Чему могут научиться российские предприниматели у компаний из США?

Что под капотом у американских компаний? Какие идеи и опыт можно перенять российским бизнесам, чтобы стать сильнее? Эти вопросы крутились у меня в голове, когда я вылетал из Москвы в Нью-Йорк. Одной из целей этой поездки было найти ответы на вопросы, пообщавшись с основателями, топ-менеджерами и сотрудниками ведущих бизнесов в США.

Артур Смирнов

За 16 дней мне удалось побывать в 14 компаниях, задать массу вопросов представителям компаний и с головой погрузиться в их культуру. Ответы собирались по крупицам из общения с людьми из следующих мест: Apple Google , GVA Capital, Keller Williams Realty, Zappos, Autodesk, Smule, Whole Foods Market, Grammarly, Patagonia, SAP, White Summers, FinSight Ventures, AmBAR и в ходе встреч с бизнес-ангелами и предпринимателями.

Учитывая количество встреч, объем контента был получен колоссальный, хочу поделиться ключевыми инсайтами с вами.

Как полюбить то, что делаешь?

Apple, Google, Facebook, Starbucks , Tesla и многие другие сильные бренды создавались из личных увлечений основателей, их подход — строить компании на века. Когда-то все начиналось с большого энтузиазма, потом интерес перерос в стартап, а позже — полноценный бизнес.

К примеру, увлечение скалолазоньем привело Ивона Шуинара к созданию эко-гиганта спортивной одежды Patagonia. Компания создает новые стандарты в одежде, от пожизненной гарантии на вещи до лоббирования закона использования волокон из конопли.

Сан-Франциско

В Америке высокая концентрация успешных компаний. Основатели здесь обладают повышенной настойчивостью, которая позволяет им верить в свой проект, когда другие уже сдались.

Инсайт: выделять время на увлечение тем, что вам по душе. Рассмотрите возможность создания продукта в сфере, которой вам интересно заниматься. Оцените объем рынка и попробуйте сделать MVP продукта.

Как вовлекать сотрудников строить Dream Team?

Мне удалось побывать в главном офисе Apple и пообщаться с сотрудником с русскими корнями, в компании он занимается продуктом iTunes. Обсудили горячую тему — создание команды, в частности, наем сотрудников в Apple.

Представим ситуацию: в команду необходимо найти и нанять нового сотрудника. Какие дальнейшие шаги после появления подобного запроса в российских компаниях, мы знаем. В команде iTunes практикуется следующее — нового человека в отдел нанимают его будущие коллеги, уже работающие в компании.

Артур Смирнов

HR подбирает кандидатов и далее происходит самое интересное. Назначается день, когда приходит кандидат, и каждый член команды общается с ним, задает интересующие вопросы: они могут быть как по работе, так и связаны с личными интересами, стилем жизни.

В ходе таких мини-собеседований команда пытается понять:

Уровень профессиональных навыков и компетенций у потенциального сотрудника для решения предстоящих задач

Насколько это «свой человек», найдутся ли у них общие темы для обсуждений

Если кандидат в течение дня не вызывает отторжения, то с ним пообедает руководитель. Обычно диалог проходит на отдаленные от работы темы, чтобы выявить тип личности кандидата. В конце дня все собираются в переговорке и голосуют «за» или «против» кандидата.

В идеале, для принятия положительного решения мнение должно быть единогласным. Если сомневающихся половина, то человека не имеет смысл брать, но финальное решение будет принято руководителем.

Инсайт: давать своим сотрудникам возможность самостоятельно выбирать коллег, с которыми они будут проводить значительную часть своего рабочего времени. Это положительно скажется на эффективности, ну, и в случае спорных ситуаций им будет сложно жаловаться на принятого коллегу — сами же выбирали.

Командовать или быть наставником?

Руководитель хорош настолько, насколько хороши его люди. У каждого сотрудника есть свои особенности, но ясно одно, что люди счастливы, когда чувствуют прогресс и развитие. Для этого нужно выстраивать верный климат внутри коллектива, нацеленный на рост каждого.

Рабочее место сотрудника Zappos

В Apple, Google и других американских компаниях 1 или 2 раза в год практикуется performance review сотрудников. Оценивается 2 ключевых направления: производительность и развитие. В каждой компании есть свои детали в проведении этого среза, но ключевая цель — дать сотруднику возможность самому оценить свою работу и быть готовым, что его коллеги смогут подтвердить его навыки. Сотрудник должен понимать, какие компетенции нужно развивать, чтобы компания росла и развивалась.

Инсайт: выстроить микроклимат, в котором каждый сотрудник мотивирован в развитии своих сильных сторон, влияющих на общий результат компании.

Ответ на вопрос «Зачем?»

Американцы любят работать, когда видят общую цель компании и понимают зачем они приходят каждый день на работу. Кто-то может назвать это «миссией», кто-то «целью компании». У каждого своя мотивация, но каждый из сотрудников должен знать ответ на вопрос «зачем»?

Конечно, не все так идеально, как хотелось бы. Например, в Apple разработчики зачастую не знают, над каким итоговым продуктом они работают. Им просто дают задачи, которые они должны выполнить. Это похоже на мозаику, когда одна объемная задача распределена между большим количеством сотрудников.

В одной из американских компаний

Если вернуться к большинству бизнесов, то в Штатах каждый отдел компании проинформирован и понимает, на улучшение каких метрик он работает, а также, какие ключевые цели присутствуют у компании. Прозрачность к сотрудникам приходит от руководства выше.

Инсайт: сформулировать общее видение компании, зачем человеку каждый день приходить на работу, и к каким промежуточным целям идет компания. Если вы хотите стать лидером на своем рынке, то вам нужны амбициозные и сильные люди, а таким будет не интересно, если у вас нет долгосрочных планов и челленджей, в которые они будут посвящены.

Доверять или постоянно проверять?

Одна из самых запоминающихся встреч прошла в Нью-Йорке в компании Keller Williams. Keller Williams — франшиза №1 по объему продаж недвижимости США в 2017 году. Располагает более 930 офисами и 177 тысячей партнеров. Есть свой обучающий центр для внутренних кадров. В компании высокий уровень доверия к сотрудникам, что в целом относится к большинству бизнесов в Америке.

Понравилось, что в компании не принято приходить к руководителям с вопросом: «Как мне это сделать?». Сначала попробуй, подумай, как можно самостоятельно справиться с задачей, а потом приди и покажи, как тебе удалось ее решить.

В Нью-Йорке

Зачем все это делать, если можно сразу подсказать ответ?

Во-первых, вы показываете сотруднику, что доверяете ему и ждете активности с его стороны, что важно.

Во-вторых, вы даете человеку возможность учиться на своих ошибках, что в перспективе даст свои положительные плоды для развития команды. Стоит заметить, что хорошие и сильные сотрудники редко повторяют свои ошибки.

Конечно, люди могут ошибаться, попадать в тупиковые ситуации — это нормально, и к этому нужно быть готовым. Если помощь действительно необходима, то тут нужно подключаться и помогать, быть наставником. Если сотруднику не хватает знания или опыта в какой-то узкой теме, например, в работе с базой для email-маркетинга, то в компании есть специальный человек, который прокачает по этому вопросу.

Инсайт: нанимать и взращивать для работы сильных сотрудников, доверять им больше ответственности. Принять то, что они будут ошибаться. Поддерживать боевой дух в команде. Важно, чтобы не было страха к совершению ошибок. Бояться нужно, если сотрудники не будут пытаться, вслепую делая все, что им говорят, так как рисков совершить ошибку меньше.

А что по отпуску и графику работы?

В Америке вообще все сложно с отпусками, этому много посвящено статей. Мне встречались люди, у которых в среднем получается от 9 до 15 дней отпуска в году.

Пока ты молод — это нормально, так как фокус идет на работу, а не отдых. Если ты занимаешься тем, что нравится, то это количество дней для отпуска весьма неплохо при грамотном планировании.

В США Как плюс и развивающийся тренд — это использование удаленной работы с сотрудниками. К примеру, у коллеги из компании Smule, с которой мы познакомились в рамках трипа, есть возможность работать по четвергам из любой точки без необходимости приезжать в офис. Как оказалось, многие компании используют принцип удаленной работы с сотрудниками, или выборочно по четвергам штат может работать из любого места. Также есть история с гибким графиком, многие компании в России уже начали использовать такой подход, что весьма демократично.

Три бонусных инсайта от стартапов из сердца Кремниевой долины

«Расти быстро, либо умри» — одна из мантр в Кремниевой долине

Люди часто рисуют радужных единорогов в мыслях, связанных с успехом их вымышленного продукта. Начиная действовать, уходят в процессы и забывают про фокус над ключевыми показателями, которые подскажут, успешен проект или нет.

Поэтому в Долине часто говорят: либо проект быстро растет, либо его лучше убить на корню, чтобы не тратить время и моральные силы и заняться более востребованным продуктом.

Ты либо кодишь, либо продаешь

Идеальная команда, со слов инвесторов, состоит из двух человек: ботаник и спортсмен. Ботаник — технический гений и чуть-чуть продуктолог. Спортсмен — маркетолог, продавец и чуть-чуть продуктолог. У каждого типа есть свои сильные и слабые стороны.

Давайте знать о своих подтвержденных компетенциям миру и ищите людей, которые смогут усилить ваши слабые стороны — тогда получится идеальный симбиоз. Кстати, интересный тренд: раньше в Долине была проблема с поиском ботаника, но позже туда стали съезжаться лучшие технические умы мира, что привело к тому, что стало сложнее найти спортсмена.

Проживание в Hacker House имеет ограниченное время.

Hacker House — место, куда люди приезжают со всего мира и платят за койко-место. Цель такого проживания: проникнуться атмосферой Долины, познакомиться с такими же, как они, найти инвестора и поднять финансирование.

Hacker House

Вспомните сериал «Кремниевая долина», там ребята как раз живут в таком доме. Схема такова: ты заплатил за койко-место, живешь в среднем 2 месяца, если твой стартап не показывает результат, то тебе предложат переехать в другой Hacker House.

Все это делается для того, чтобы люди жили в среде, где все проекты имеют высокий потенциал успеха и привлечения инвестиций. Успех рождает успех.

Саммари из Америки

Часть инсайтов постепенно внедряется или уже используется в некоторых российских компаниях. Каждый бизнес имеет свою специфику, поэтому важно понимать, что из прочитанного подходит вам, а что нет. Основатель выступает как некий коллекционер, который собирает только самое лучше для своей компании.

Общение с американскими компаниями дает глоток свежего воздуха, ты видишь, с какими энтузиазмом и отдачей могут работать люди. После возвращения в Россию могу сказать, что у нас в стране много возможностей для развития, нет ничего фантастического за океаном. Много умных и трудолюбивых людей. Природа прекрасная и Кремль красен.

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