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Пропавшую три дня назад тоболячку нашли сотрудники банка
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Пропавшую три дня назад тоболячку нашли сотрудники банка 

72.ru 38 минут назад
Фото: 72.ru
50-летняя Ирина Чижикова уже терялась в родном Тобольске. Тогда, к счастью, как и в этот раз все обошлось
Тоболячку, которая пропала 27 июля во время прогулки, нашлась спустя два дня. Сын женщины рассказал 72.ru, что ей помогли добраться до дома охранники банка. Сейчас с женщиной все в порядке.
Ирина Чижикова ушла из дома на прошлой неделе в пятницу. До этого ее одну на прогулку не оставляли, так как у тоболячки проблемы со здоровьем. Она даже принимает лекарственные препараты. Родные отмечают, что женщина страдает частичной потерей памяти, а также может говорить неправду людям, пытавшимся ей помочь.
— Она может путать время суток, говорить про вещи, события, которые не отвечают действительности. Например, что ей якобы нужно на приём или её отвезли и должны скоро забрать. Еще она может казаться странной или заторможенной. До этого она уже терялась так. Тогда нам удалось до нее дозвониться, — рассказал сын Ирины.
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