Пропавшую три дня назад тоболячку нашли сотрудники банка

50-летняя Ирина Чижикова уже терялась в родном Тобольске. Тогда, к счастью, как и в этот раз все обошлось

Тоболячку, которая пропала 27 июля во время прогулки, нашлась спустя два дня. Сын женщины рассказал 72.ru, что ей помогли добраться до дома охранники банка. Сейчас с женщиной все в порядке.

Ирина Чижикова ушла из дома на прошлой неделе в пятницу. До этого ее одну на прогулку не оставляли, так как у тоболячки проблемы со здоровьем. Она даже принимает лекарственные препараты. Родные отмечают, что женщина страдает частичной потерей памяти, а также может говорить неправду людям, пытавшимся ей помочь.

— Она может путать время суток, говорить про вещи, события, которые не отвечают действительности. Например, что ей якобы нужно на приём или её отвезли и должны скоро забрать. Еще она может казаться странной или заторможенной. До этого она уже терялась так. Тогда нам удалось до нее дозвониться, — рассказал сын Ирины.