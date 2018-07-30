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На новых снимках Алла Пугачева выглядит ровесницей своего молодого мужа
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На новых снимках Алла Пугачева выглядит ровесницей своего молодого мужа 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с двумя детьми уже два месяца живут на Кипре — там у пары есть дом. Максим летает по работе в Москву, но после возвращается на остров к семье и почти все свое время проводит с Аллой и детьми.
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«До мурашек!»: Галкин показал трогательное видео с детьми и ПугачевойПоклонники подготовили для телеведущего Максима Галкина сюрприз, сделав подборку с близнецами Гарри и Лизой. Все семейство прекрасно проводит время на жарком острове, а Максим и Алла наслаждаются обществом друг друга. Галкин почти каждый день радует поклонников новыми фотографиями и видео с участием супруги и детей и рассказывает об их повседневной жизни. Вчера артист решил выложить фото, на котором позирует вместе с Пугачевой.
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«Хорошо», — коротко подписал снимок Галкин. Поклонники сразу же принялись обсуждать новое фото Примадонны. Многие отметили, что на снимке Алла выглядит ровесницей своего молодого мужа.
«Лучшие», «Какие вы красивые», «Прекрасная пара», «Сладкая парочка», «В молодости Алла не была такой красивой, как сейчас», «Алла Борисовна молодеет на глазах!», «Вы излучаете счастье», — писали в комментариях поклонники. Стоит отметим, что за последнее время Пугачева действительно заметно похорошела. Трудно поверить, что в следующем году Пугачева отметит юбилей — ей исполнится 70 лет.
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