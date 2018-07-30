Ещё
Супрун рассказала о пользе искусственных грибов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супрун рассказала о пользе искусственных грибов 

Украина.ру 9 часов назад
Фото: Украина.ру
Рекомендации глава Минздрава разместила на своей странице в Facebook.
«В Украине растет почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500. Если вы собираетесь в поход за грибами или ищете ингредиенты для нового рецепта — будьте очень осторожны. Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети. Не покупайте грибы на стихийных рынках», — написала Супрун.
«При малейшем сомнении Супрун рекомендует выбрасывать грибы. Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов», — пишет Супрун.
Вредные советы Супрун вызывают бурю эмоций у пользователей соцсетей. Ранее политолог Александр Дудчак предложил Супрун опробовать свои советы на самой себе: поесть холодного мороженного, посидеть на холодном полу и окружить себя заболевшими туберкулезом.
Украина.ру: последние новости
Четвертое горькое военное лето Донбасса: "Кровавое воскресенье" в Горловке Ко Дню Крещения Руси представили песочную видеоотрытку На смерть Оксаны Шачко: FEMEN как искусство авангардизма
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна89
8 мифов об уборке, в которые пора перестать верить3
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери50
Трусы без дна: к чему сложно привыкнуть в Китае1
Галкин показал подозрительное фото с Пугачевой35
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:27
Бургер: история блюда, покорившего весь мир
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:28
Звезды, которым постоянно не везет в любви
Звёзды
01:19
76-летняя Алентова выглядит ровесницей дочери
Звёзды
02:05
Какие качества утратили русские женщины
Психология
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
06:35
Как перестать волноваться о чужом мнении
Психология
05:38
Что нужно есть в «эти дни», чтобы не поправиться
Здоровье
10:05
Как убивают кровожадные малолетки
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение