Супрун рассказала о пользе искусственных грибов

Рекомендации глава Минздрава разместила на своей странице в Facebook.

«В Украине растет почти 2000 видов шляпочных грибов. Из них съедобными считаются не более 500. Если вы собираетесь в поход за грибами или ищете ингредиенты для нового рецепта — будьте очень осторожны. Лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, подлежат контролю и продаются в торговой сети. Не покупайте грибы на стихийных рынках», — написала Супрун.

«При малейшем сомнении Супрун рекомендует выбрасывать грибы. Не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий: грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы. Не собирайте грибы в засушливую погоду: в это время гриб пересыхает, отдавая воду и увеличивая концентрацию токсинов», — пишет Супрун.