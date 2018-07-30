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Неймар снялся в рекламе Gillette, объяснив, почему часто падает на газон
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Неймар снялся в рекламе Gillette, объяснив, почему часто падает на газон 

Чемпионат.com 9 часов назад
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар принял участие в съёмках рекламы компании Gillette, в которой рассказал, что готов стать новым человеком.
“Внутри меня — маленький мальчик. Иногда он поражает великолепием, а иногда раздражает. Вы думаете, что я очень часто падаю на поле, но правда в том, что я не падаю, а лишь распадаюсь на части. Мне нужно было время, чтобы посмотреть на себя в зеркало и стать новым человеком. Я упал, но тот, кто падает, может подняться. Вы можете или бросать в меня камни, или помочь мне подняться. Когда я встану на ноги, со мной поднимется вся страна“, — говорит Неймар в ролике.
Gillette — бренд компании Procter & Gamble, производитель аксессуаров для бритья и ухода за телом. Фирма производит бритвенные системы, станки и лезвия к ним, аксессуары для бритья.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть на YouTube-канале Gillette Brasil.
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