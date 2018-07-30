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Роспотребнадзор выявил нарушения в 13% проверенных импортных плодах и ягодах
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Роспотребнадзор выявил нарушения в 13% проверенных импортных плодах и ягодах 

Rambler News Service 2 часа назад
Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2018 года нарушения по микробиологическим показателям в 13% проб импортных плодов и ягод, говорится в сообщении ведомства. Доля проверенной импортной плодоовощной продукции, в которой также были выявлены несоответствия, составила 6%, отметили в ведомстве.
«Доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий групп кишечной палочки, патогенные микроорганизмы, плесень и пр.), составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%). Только в I полугодии 2018 года снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также выявил в 4% проверенных импортных арбузов и дынь нарушения по содержанию токсичных элементов, пестицидов и нитратов, что в шесть раз превышает долю проб плодоовощной продукции, в которой также было обнаружено повышенное содержание этих веществ (0,6%), говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всего в I полугодии 2018 года на соответствие по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано около 60 тысяч проб плодоовощной продукции.
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