Зачем нужны брекеты

Вспомните картинку из учебника по биологии, где нарисован древний человек. Основная его отличительная черта от современного, которая сразу бросается в глаза, — массивные выступающие челюсти. Они ему нужны были для пережевывания пищи, приготовленной на огне. Современному человеку это уже ни к чему, ведь у нас есть уже 1000 и 1 способ приготовления пищи. Поэтому размер челюстей значительно уменьшился. Отсюда и начались проблемы: у большинства населения планеты во рту не хватает места для зубов, поэтому они прорезываются неправильно, и пациенты все чаще и чаще обращаются к ортодонту для исправления «кривых» зубов.

Современное ортодонтическое лечение делится на несколько этапов. Первый этап начинается, когда у ребенка идет период смены зубов — молочные выпадают и начинают появляться постоянные. В этот период детишек лечат с помощью съемных аппаратов — пластинок или эластопозиционеров. Нередки случаи, когда даже в этом возрасте ставят брекеты, но не на все зубы, а только на 4 передних и 2 задних постоянных. Часто лечение ограничивается только этим этапом. Но если патология прикуса тяжелая, то приступают ко второму этапу. Второй этап — это лечение подростков или взрослых со всем комплектом постоянных зубов. Существует несколько вариантов лечения. Первый и самый распространенный — это брекет-система. Вестибулярные брекеты крепятся снаружи зубов, они видны окружающим. Бывают металлические и прозрачные (сапфировые или керамические) брекеты. Для тех, кто хочет оставить свое лечение незамеченным для остальных, придумали лингвальную брекет-систему — в этом случае брекеты устанавливаются с внутренней стороны зубов.

Часто пациенты задаются вопросом: что нужно делать с детства, чтобы избежать ортодонтического лечения? Большинство патологий прикуса носят генетический характер — в этом случае изменить что-то без помощи врача не удастся. Но есть и другие факторы, которые могут привести к изменению прикуса. Это вредные привычки у младенцев — такие, как сосание пальца, ручек… При раннем удалении молочных зубов, когда постоянный зуб появится еще не скоро, обязательно нужно устанавливать аппарат для удержания освободившегося пространства. Ведь природа не терпит пустоты, и на место удаленного зуба будут смещаться соседние.

Но, пожалуй, самой важной и распространенной причиной патологий прикуса является ротовое дыхание. Если ребенку тяжело дышать носом, например при увеличенных аденоидах, он будет дышать ртом. В таком случае мышцы лица будут работать неправильно, что приведет к изменениям на уровне челюстей. Поэтому нужно следить за состоянием здоровья не только полости рта, но и ЛОР-органов.