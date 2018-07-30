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Козел, да еще и в пижаме — это надо видеть!
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Козел, да еще и в пижаме — это надо видеть! 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
На одной из ферм в США родились 48 нигерийских карликовых козлят, и их хозяева решили устроить по этому случаю веселую пижамную вечеринку
Козья ферма в округе Камберленд (штат Мэн), выращивает козлят этой породы, чтобы из их молока производить сыр. И чтобы привлечь внимание людей, хозяева фермы периодически выкладывают разнообразные видео с животными.
Самые смешные курьезы с животными — от этого видео можно плакать со смеха >>
В этом ролике в сарайчике бегают, прыгают и резвятся целых 48 козлят в возрасте от трех дней до двух недель. Но это видео не было бы таким интересным, если бы на животных не надели разноцветные пижамы.
Как утверждает хозяйка фермы, одежду для козлят сшивали специально на протяжении нескольких лет, чтобы держать их в тепле, если они родятся в очень холодную ночь. Но так как пижамы применялись редко, было решено с помощью такого видео отблагодарить швей за проделанную работу.
Вот и получилось, что по всему сарайчику, бегая и прыгая, блеют козлята в пижамах красного, синего, зеленого и других цветов. И смотреть на это веселое действие — одно удовольствие. Поэтому автор ролика и советует: «Если вам станет грустно, просто включите это видео на повтор. Именно так я и делаю».
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