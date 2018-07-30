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Трехлетнюю девочку убил насос для бассейна в Ленобласти
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Трехлетнюю девочку убил насос для бассейна в Ленобласти 

Пятый канал 15 минут назад
Фото: Пятый канал
Трехлетняя девочка скончалась в городе Кировске Ленинградской области на дачном участке, сообщает СУ СКР по региону.
Согласно предварительным данным, 29 июля ребенок вместе с родителями был на даче. В какой-то момент девочка подошла к электрическому насосу для бассейна и стала его трогать и в итоге получила смертельный удар током. В настоящий момент следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Подробности уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе через улицу Леси Украинки. Предполагаемый виновник происшествия — молодой человек, которого очевидцы сразу окрестили «мажором» — пытался скрыться и снял номера с автомобиля, но все же был задержан.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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