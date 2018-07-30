Трехлетнюю девочку убил насос для бассейна в Ленобласти

Трехлетняя девочка скончалась в городе Кировске Ленинградской области на дачном участке, сообщает СУ СКР по региону.

Согласно предварительным данным, 29 июля ребенок вместе с родителями был на даче. В какой-то момент девочка подошла к электрическому насосу для бассейна и стала его трогать и в итоге получила смертельный удар током. В настоящий момент следователи разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Подробности уточняются.

Ранее Пятый канал сообщал и о том, как в Киеве внедорожник Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку на пешеходном переходе через улицу Леси Украинки. Предполагаемый виновник происшествия — молодой человек, которого очевидцы сразу окрестили «мажором» — пытался скрыться и снял номера с автомобиля, но все же был задержан.