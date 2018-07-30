Нижегородок приглашают к участию в конкурсе «Краса Земли 2019»

Мамы в возрасте 23-43 лет могут принять участие в международном конкурсе красоты «Краса Земли 2019».

Как сообщают организаторы, оргкомитет конкурса рассматривает анкеты от мам, в том числе состоящих в гражданском браке и даже в разводе.

Заполнить анкету можно на сайте www.beautyofearth.org/ru В состав жюри вошла победительница первого сезона проекта Ольга Эпова из Тамбова.

После отбора участниц будут запущены интернет-голосования.

В финале конкурса попадут 10-12 участниц. Победительница, помимо почетного титула, получит денежный приз и подарки. Остальные финалистки также получат призы от партнеров конкурса.

Финал второго проекта планируется провести в марте 2019 года в одном из концертных залов Москвы.