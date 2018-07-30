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Нижегородок приглашают к участию в конкурсе «Краса Земли 2019»
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Нижегородок приглашают к участию в конкурсе «Краса Земли 2019» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Мамы в возрасте 23-43 лет могут принять участие в международном конкурсе красоты «Краса Земли 2019».
Как сообщают организаторы, оргкомитет конкурса рассматривает анкеты от мам, в том числе состоящих в гражданском браке и даже в разводе.
Заполнить анкету можно на сайте www.beautyofearth.org/ru  В состав жюри вошла победительница первого сезона проекта Ольга Эпова из Тамбова.
После отбора участниц будут запущены интернет-голосования.
В финале конкурса попадут 10-12 участниц. Победительница, помимо почетного титула, получит денежный приз и подарки. Остальные финалистки также получат призы от партнеров конкурса.
Финал второго проекта планируется провести в марте 2019 года в одном из концертных залов Москвы.
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Женский форум
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