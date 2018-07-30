В День города, 18.08.18, в Шадринске станет на 18 семей больше

Магия цифр или бесконечное счастье. Свадебный бум прогнозируют российские ЗАГСы в день «трех восьмерок» — 18 августа 2018 года.

Три символа бесконечности побудили влюбленных связать себя узами брака именно в такой день. Он уже назван самым популярным у молодоженов 2018-го года. В Шадринске (Курганская область) красивая дата совпадает с празднованием Дня рождения города, и на сегодняшний день в отдел ЗАГС Администрации города подано 18 заявлений. «Это количество еще может измениться, но пока иначе, как магия цифр, это не назовешь», — говорят специалисты отдела записей актов гражданского состояния.

18 свадеб для Шадринска — это рекордное количество за последние годы как для «красивых дат», так и для торжеств в День города. В 2014, 2015, 2016 и 2017 годах на главную сцену городского праздника поднимались 7, 8, 9 и 11 пар соответственно. Для сравнения, 07.07.2017-го в Шадринске официально появилось 13 семей.

«В прошлые годы «красивых» дат было достаточно, но не всегда они выпадали на пятницу или субботу, когда проводятся торжественные регистрации, поэтому и желающих было меньше, — говорят в отделе ЗАГС. — Женихи и невесты нередко делают выбор не только в пользу дат с одинаковыми цифрами, но и отдают предпочтение различным праздникам, например, Дню святого Валентина — 14 февраля или Дню семьи, любви и верности — 8 июля. В эти дни у нас тоже регистрируется больше браков, чем обычно».

Информация и фото предоставлены пресс-службой Администрации города Шадринска