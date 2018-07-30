«Просил трогать его»: как отец-насильник творил страшное с тремя дочками

Стали известны жуткие подробности жизни убитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствам подвергались девочки, рассказала их подруга.

По словам девушки, все началось два года назад, когда извращенец попросил одну из дочерей «кое-что сделать». Она добавила, что запуганная угрозами дочь не смогла отказать тирану.

Подруга сообщила, что после этого девочка попыталась свести счеты с жизнью. К счастью, беды тогда избежать удалось. После этого глава семейства немного успокоился. Но вскоре все началось заново. Девушка рассказала, что мужчина принуждал сестер к действиям сексуального характера, передает РЕН ТВ

"Дальше он начал продолжать издеваться над ними. Бить их ужасно. И прикладом бил от пистолета. И маму их бил… Заставлял их раздеваться, трогал их. Просил его трогать. Были вещи, которые просто уму непостижимы", — поведала жуткие подробности подруга семьи. По ее словам, после того, как из семьи ушла мать (по некоторым данным, ее выгнал именно отец — прим. ред.) девочки не могли выйти на улицу, тиран не пускал их даже в школу.

"Очень часто они писали, что они реально уже не могут… И что они не знают, что делать. Видимо, все-таки это уже был край", — прокомментировала известие об убийстве мужчины девушка. Подруга не исключает, что были разные виды изнасилования. Но девочки, по ее мнению, боялись говорить о происходящем. При этом она добавила, что глава семейства на людях выглядел правильным и заботливым отцом.

Стало известно и то, что в день убийства отца, 27 июля, в гости к сестрам пришел с другом старший родной брат. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщила главе семейства, разразился скандал. Отец обвинил дочерей в проституции, а их брата — в сутенерстве, сообщает сайт «Комсомольская правда».

Напомним, 57-летний мужчина был убит 27 июля. Под действием наркотических веществ он бросился с ножом в квартире на трех своих дочерей 17, 18 и 19 лет. Одна из них выхватила у него нож и несколько раз ударила им отца. Есть информация, что житель столицы занимался продажей наркотиков и имел психические отклонения.

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