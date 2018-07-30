15 отличных зонтов c «Алиэкспресс»

Хороший зонт может стать не только надежным средством защиты от непогоды, но и неотъемлемым атрибутом вашего стиля. Этот аксессуар бывает не менее важен, чем правильно подобранные ботинки или даже часы. Найти подходящую модель зонтика сегодня совсем не сложно, особенно если вы умеете искать и выбирать товары на Алиэкспресс. Вариант там найдется на любой вкус, будь вы приверженец классики или любитель броских и неординарных решений.

Зонт Rechar

Оригинальный полуавтоматический зонтик с рисунком или контрастным цветовым оформлением внутренней стороны. Он отличается очень гибкими спицами, которые не имеют складного механизма, то есть в собранном виде они просто прижимаются к основанию. Это позволяет быстрее избавиться от влаги и просушить зонт без лишних манипуляций. Также модель интересна удобной ручкой, форма которой позволяет освободить кисть. На Алиэкспресс такие зонты стоят около 1 000 рублей.

Зонт Liberainy

Полуавтоматический зонтик с прозрачным куполом, украшенным единорогами, пончиками, радугой и прочими милыми иллюстрациями. Он доступен в четырех различных цветах и стоит всего 830 рублей. Это модель отлично подойдет как детям, так и многим девушкам.

Зонт Black One Этот зонт по праву можно назвать карманным, поскольку в сложенном виде его длина составляет всего 25 см. В разложенном виде размеры увеличиваются до 64 см в длину и 90 в ширину. Весит он всего 200 грамм. На Алиэкспресс подобные зонты стоят около 700 рублей.

Зонт Topx

Этот качественный зонт станет отличным решением для поклонников классики, особенно в варианте с рукояткой, оформленной под деревянную текстуру. Также есть варианты под сталь и кожу. Каждый из них имеет автоматический механизм раскрытия и 10-реберную структуру жесткости. В сложенном состоянии длина составляет 33 см, а в раскрытом — 66. Диаметр купола достигает 105 см. На Алиэкспресс эти зонты можно купить за 1 100 рублей.

Зонт Parachase

Еще более стильное и консервативное решение в виде трости с ручкой из натурального дерева. Шток и спицы — полностью металлические. Диаметр купола составляет около 110 см при длине в собранном виде 94 см. Такая модель доступна в синем, сером и черном цветах. Цена на Алиэкспресс составляет около 1 350 рублей.

Зонт Outad

Это простой зонт-шляпа, который может выручить в ситуациях, когда вам неудобно держать обычные зонты. Причем использовать такой аксессуар можно как от дождя, так и от солнечных лучей, чтобы в особенно жаркий день вам не напекло голову. Фиксируется шляпа при помощи резинки. Цена на AliExpress составляет около 300 рублей.

Зонт Yellow Duck

Вариант выше за счет размеров фиксирующей резинки может не подойти для детей, а вот зонт-дождевик Yellow Duck им будет как раз впору. Он надевается как простой капюшон и фиксируется на шее, защищая от дождя одежду и обувь ребенка. Гибкая основа позволяет ему выдерживать самую различную деформацию. На AliExpress стоит такой дождевик около 600 рублей.

Зонт Behogar

Есть специальные зонты и для колясок, чтобы совсем маленькие дети тоже были защищены от внезапного дождя. Особенно такие модели актуальны для летних полуоткрытых моделей колясок. Они фиксируются на ручках и металлических каркасах при помощи специального зажима. Гибкое основание штока позволяет изменять уровень наклона зонтика, адаптируясь под переменчивые условия погоды. Цена такого составляет около 800 рублей.

Зонт Hhyukimi

Любители оригинальных решений оценят зонты с ручкой, оформленной под рукоятку самурайского меча. Чехол для него имеет специальную лямку, чтобы в сложенном виде зонт можно было носить за спиной. В зависимости от количества ребер жесткости цена на Алиэкспресс варьируется от 800 до 1 150 рублей.

Зонт NX Надежный зонт со штоком из стекловолокна и диаметром купола 150 см — один из самых больших на Алиэкспресс. Его будет вполне достаточно, чтобы укрыть от дождя троих человек. Подобные зонты не имеют складной конструкции, но вполне могут использоваться как трость. На Алиэкспресс они доступны в синем или черном цвете по цене от 1 550 рублей.

Зонт Zplishe

Оригинальный зонтик для поклонников рюшечек, бантиков и необычных цветовых сочетаний. Механизм полуавтоматический, диаметр купола в разложенном виде — 84 см, чего будет вполне достаточно для одного человека. В комплекте прилагается стильный чехол, оформленный под стать самому зонтику. Цена на Алиэкспресс составляет около 700 рублей.

Зонт Safebet

Этот зонт призван спасти от солнечных лучей, хотя обычно он покупается, скорее, как пляжный атрибут или аксессуар для свадеб и фотосессий. Он имеет совсем небольшой кружевной купол диаметром 55 см, пластиковую ручку в белом цвете и металлические спицы и шток. Механизм, конечно, полуавтоматический. Цена этого аксессуара — всего 360 рублей.

Зонт Favolook

Зонт со светящимся штоком и фонариком в рукоятке определенно понравится поклонникам «Звездных войн» и просто любителям светодиодных аксессуаров. Свечение имеет режимы постоянной активности или мигания, что позволяет экономить энергию встроенной батарейки типа AA. Она, кстати, в комплект не входит. Цена зонта на Алиэкспресс составляет около 900 рублей с учетом доставки.

Зонт Parachase Led Это еще один вариант для любителей светодиодов. Светятся у него наконечники спиц и наконечник самого штока. В сочетании с прозрачным куполом выглядит такой зонтик более чем оригинально. Фонарик в рукоятке также имеется. Купить такую модель на Алиэкспресс можно за 1 300 рублей.

Зонт Iskybob

Специальные зонты есть и для домашних животных, с их помощью питомца легко можно выгуливать даже во время дождя. Такой зонт имеет выгнутый в обратную сторону купол и отходящее от наконечника кольцо для крепления к ошейнику животного. Конструкция максимально проста и очень удобна в использовании. Главное тут — не забыть взять зонтик и для себя. Цена модели для питомца составляет около 500 рублей с учетом доставки.