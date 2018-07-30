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Власти ищут ярослацев, готовых следить за подрядчиками на дорогах
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Власти ищут ярослацев, готовых следить за подрядчиками на дорогах 

76.ru 56 минут назад
Фото: 76.ru
В Рыбинске ищут общественников, готовых следить за подрядчиками
Ярославцев зовут следить за ремонтом дорог. На этот раз в Рыбинск, где власти хотят собрать общественников, кто готов докладывать обо всех огрехах подрядных организаций.
— Рыбинские власти, позавидовав ярославским дорожникам и чиновникам, которые души не чают в ярославских же общественниках и всячески их любят, решили организовать себе общественный совет, в обязанности которого будет входить контроль за состоянием дорог, за ремонтом, за аукционами. Если вы живёте в Рыбинске, если у вас есть возможность, время, а самое главное, желание этим заниматься, то пишите в комментах, — рассказывает председатель ярославского отделения федерации автовладельцев России Темур Абдулаев.
Для общественников уже создали отдельную группу в Facebook.
Работы у новых общественников в этом году будет достаточно. Ведь Рыбинск получил 400 миллионов рублей на ремонт дорог.
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