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Денис Клявер нежно поздравил жену с 8-летием совместной жизни
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Денис Клявер нежно поздравил жену с 8-летием совместной жизни 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
И показал архивное фото.
Известный певец Денис Клявер и его жена Ирина вчера, 19 июля, отметили годовщину со дня свадьбы. В честь 8-летнего брака экс-солист группы «Чай вдвоем» поделился в Instagram архивным снимком. Он показал фотографию, сделанную в момент, когда Ирина надевала на его палец обручальное кольцо. А в подписи к снимку артист нежно поздравил супругу с праздником.
8 лет назад я сказал «да» этой красивой девушке. 😆 Точнее она не отказала. 😜😂Сегодня у нас уже жестяная свадьба. ❤👰Мои волосы стали короче, твои вовсе поменяли цвет, но вот ощущение искреннего счастья осталось прежним. 🔥💥😻Надеюсь, это ощущение не только у меня. 😆Горько, любимая!
— написал Денис Клявер.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
29 Июл 2018 в 8:05 PDT  «Совет да любовь на долгие годы!💐», «Поздравляю! Так держать. Любви бесконечной и общего счастья! 🎂👍✊», «💝Поздравляю…💕💞 Прекрасных мгновений и безграничного счастья💕💞», — тут же начали поздравлять звездную пару поклонники. Многие отметили, что внешне влюбленные изменились в лучшую сторону со дня свадьбы и стали только краше.
Напомним, Денис Клявер и его жена Ирина живут вместе с 2006 года, но свадьбу сыграли в 2010 году. У пары есть общий сын Даниэль, который родился в сентябре 2013 года. Также у Ирины есть дочь Анастасия от предыдущих отношений. У самого Дениса тоже есть другие дети.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
20 Июн 2018 в 2:19 PDT  В прошлом году Денис Клявер рассказал об отношениях с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной и дочери, которую родила ему звезда. Он признался, что был ошарашен новостью о беременности Евы Польны, однако о браке с певицей никогда не задумывался. Свою дочь певец долго скрывал от общественности. Даже его мама узнала о внучке лишь спустя три с половиной года после ее появления на свет. Тогда же певец официально удочерил Эвелин.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
7 Июн 2018 в 9:20 PDT  Еще у артиста растет сын Тимофей от второй жены Юлии. Мальчик родился в октябре 2001 года.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
23 Июн 2018 в 1:08 PDT  Фото: Instagram / @denisklyaver
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