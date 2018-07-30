Денис Клявер нежно поздравил жену с 8-летием совместной жизни

И показал архивное фото.

Известный певец Денис Клявер и его жена Ирина вчера, 19 июля, отметили годовщину со дня свадьбы. В честь 8-летнего брака экс-солист группы «Чай вдвоем» поделился в Instagram архивным снимком. Он показал фотографию, сделанную в момент, когда Ирина надевала на его палец обручальное кольцо. А в подписи к снимку артист нежно поздравил супругу с праздником.

8 лет назад я сказал «да» этой красивой девушке. 😆 Точнее она не отказала. 😜😂Сегодня у нас уже жестяная свадьба. ❤👰Мои волосы стали короче, твои вовсе поменяли цвет, но вот ощущение искреннего счастья осталось прежним. 🔥💥😻Надеюсь, это ощущение не только у меня. 😆Горько, любимая!

— написал Денис Клявер.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

29 Июл 2018 в 8:05 PDT «Совет да любовь на долгие годы!💐», «Поздравляю! Так держать. Любви бесконечной и общего счастья! 🎂👍✊», «💝Поздравляю…💕💞 Прекрасных мгновений и безграничного счастья💕💞», — тут же начали поздравлять звездную пару поклонники. Многие отметили, что внешне влюбленные изменились в лучшую сторону со дня свадьбы и стали только краше.

Напомним, Денис Клявер и его жена Ирина живут вместе с 2006 года, но свадьбу сыграли в 2010 году. У пары есть общий сын Даниэль, который родился в сентябре 2013 года. Также у Ирины есть дочь Анастасия от предыдущих отношений. У самого Дениса тоже есть другие дети.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

20 Июн 2018 в 2:19 PDT В прошлом году Денис Клявер рассказал об отношениях с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной и дочери, которую родила ему звезда. Он признался, что был ошарашен новостью о беременности Евы Польны , однако о браке с певицей никогда не задумывался. Свою дочь певец долго скрывал от общественности. Даже его мама узнала о внучке лишь спустя три с половиной года после ее появления на свет. Тогда же певец официально удочерил Эвелин.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

7 Июн 2018 в 9:20 PDT Еще у артиста растет сын Тимофей от второй жены Юлии. Мальчик родился в октябре 2001 года.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

23 Июн 2018 в 1:08 PDT Фото: Instagram / @denisklyaver