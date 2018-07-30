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Совет ветеранов района Арбат получил от города помещения на ул. Большая Молчановка
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Совет ветеранов района Арбат получил от города помещения на ул. Большая Молчановка 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Департамент городского имущества принял решение о передаче на безвозмездной основе Совету ветеранов района Арбат помещений на ул. Большая Молчановка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Департамент городского имущества принял решение о передаче помещений на безвозмездной основе Совету ветеранов района Арбат. Помещения расположены по адресу: ул. Большая Молчановка, д. 24/2, стр. 1 (Большой Ржевский пер., д. 2/24, стр. 1). Предложенные городом помещения полностью подходят для работы ветеранской организации: есть отдельный вход, удобное расположение в жилых микрорайонах ул. Новый Арбат и ул. Поварская», — рассказали в департаменте.
Глава ведомства Максим Гаман добавил, что рядом со зданием, где теперь будет располагаться совет, нет интенсивного движения транспорта.
У совета теперь есть четыре светлые изолированные друг от друга комнаты, что позволит организовать работу сразу нескольких первичных организаций Совета ветеранов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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