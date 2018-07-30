Ольга Лукина: «Истинных лидеров не так много — не больше пяти процентов»

— Сейчас очень модно говорить о лидерстве в различных сферах нашей жизни. На ваш профессиональный взгляд, кто такой истинный лидер?

— Лидерство — это природный дар сродни художественному, музыкальному или дару в математических науках, это такой особенный тип жизненной энергии, дающий способность к инновациям, к организации больших групп людей, и с ним либо рождаются, либо нет. Истинных лидеров не так много — не больше 5%, и мне кажется, природа заложила в этом особую мудрость: для популяции больше лидеров и не нужно.

— То есть распознать лидера можно уже в детстве?

— Согласитесь, даже в пятилетнем возрасте можно приметить заводилу в песочнице, а уж в подростковом возрасте, когда ребенок более-менее понимает, чего хочет достичь в жизни, куда хочет двигаться, лидерство проявляется в полный рост. Такие подростки очень легко формируют вокруг себя группы, организуют какие-то движения. Вырастить конструктивного созидающего лидера — непростая задача для родителей.

— На что советуете обратить внимание?

— Такие люди очень чувствительны к несвободе, их отличает острое мышление, высокий интерес к чему-то новому, работоспособность. Детские травмы, дефекты воспитания, недостаток защиты, любви, уважения, свободы для такого маленького человечка — все это оборачивается в будущем тем, что лидер ведет себя деструктивно. Самый яркий пример такого «лидерства» — это Адольф Гитлер.

— А для чего вообще нужны лидеры?

— Конечно, природа дает этот дар не просто так. Роль лидеров — нести прогресс, изменять окружающую реальность, улучшать ее, эти люди чувствительны к новому и достаточно устойчивы к риску, чтобы идти непроторенной дорогой, создавать нечто инновационное. Для человека, не наделенного такими качествами, сделать это очень сложно.

— Как понять за каким лидером идти, а за каким — нет?

— Как лидер определяет своих последователей, так и общность выбирает вожака. Прежде всего, нужно смотреть на цели, которые ставит перед собой и группой последователей лидер, и на то, как эти цели достигаются. Ведь цель может быть красивой и масштабной, а по пути загублены сотни тысяч людей. Очень важна осмысленность. Непонимание себя, рефлекторные действия, без глубоко осмысления, приправленные бесконечным суетливым движением — все это поддерживает деструктивность лидера и крайне не эффективное развитие его самого и его дела. Он не последователен, говорит одно, а делает совсем другое. Люди теряют к нему уважение и ему приходится злоупотреблять своей властью, чтобы заставить их следовать за собой.

— Лидерство — это прерогатива мужчин или женщин?

— Лидерство присуще и тем, и тем, но в силу гендерных особенностей по-разному выражается: если мужское связано с движением вовне, то женское лидерство выражается в устройстве качества жизни, условий для лучшего существования.

— Всегда ли лидер успешен в личной жизни? Возможен ли баланс между успешной карьерой и счастливой семьей?

— Он не то что возможен, а обязателен: для того чтобы создавать что-то новое, человеку совершенно необходимо внутренне быть наполненным. В противном случае лидер «застрянет» на примитивном уровне: заработать большое количество денег и привлечь к себе внимание.

— Какие лидеры — политики и общественные деятели — вызывают ваше восхищение?

— Есть люди с реализованными лидерскими качествами, которые вызывают у меня глубочайшее уважение. Это президент Линкольн, покончивший с рабовладельчеством в Америке, Махатма Ганди , ставший духовным лидером для своих последователей и сделавший Индию свободной, первая в истории женщина-политик Маргарет Тэтчер . У меня вызывает глубокое уважение деятельность некоторых бизнесменов в Африке. Их деятельность осмысленна! Она сконцентрирована на принесении пользы, развитии людей и целых стран, а стремительно растущая прибыль для них бонус, но не цель. Это правильное использование лидерского дара. Так, компания Africa Moringa превратила нищие земли в плодородные плантации, которые в год приносят миллионы долларов прибыли. Вот пример людей, которые не просто зарабатывают, а развиваются и дают заработать другим.

— Что делать лидеру, чтобы стать созидающим?

Нужно стать осмысленным и эмоционально целостным. Необходимо признать свою неэффективность и принять решение работать с собой, а не насиловать окружающих людей, подчиняя под свои внутренние конфликты. Также важно повышать свой эмоциональный интеллект. Разобраться в своих подлинных потребностях и чувствах и осознать свою жизненную миссию. Зачем природа дала тебе такую мощь и предпринимательскую интуицию? В этом могут помочь регулярные медитации, глубокая психотерапия, с помощью которой найти и растворить детские травмы и запреты.