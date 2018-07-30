Почему людям не нравится слышать собственный голос

Большинство людей, слыша собственный голос в записи, находят его не просто незнакомым, а неприятным. Специалисты даже придумали название такому феномену — «голосовая конфронтация». Ученые нашли несколько объяснений этому явлению, как физических, так и психологических, сообщает The Guardian

В первую очередь следует учитывать, что человек слышит свой голос и снаружи, и изнутри. Звук, проходя сквозь кости черепа, приобретает для говорящего низкие оттенки, которые другим людям не слышны.

Слушая записи, многие обнаруживают, что говорят гораздо более высоким голосом, чем им представлялось. Между тем высокий голос подсознательно воспринимается как показатель инфантильности, что не соответствует тому образу, который человек сам для себя создает.

«Наш голос играет огромную роль в формировании нашей идентичности и, я думаю, никто не любит осознавать, что ты на самом деле не тот, кем себя считаешь», — отметил доктор Слайк Пальманн из Университета Эссекса.

Кроме того, голос часто выражает эмоции, которые человек хотел бы скрыть — гнев, подавленность, нерешительность, тревогу и так далее. Многие не подозревают об этом, пока не услышат себя в записи, и такая ситуация также вызывает сильный психологический дискомфорт.

«Почти всегда услышанное не соответствует тому социальному образу, с которым люди себя ассоциируют», — подчеркнул невролог Марк Пелл из Университета Макгилла.

Впрочем, есть и утешительные новости. Другие люди оценивают голос совсем иначе, чем его обладатель — он не кажется им таким неестественно высоким, и, скорее всего, они не обращают внимания на смущающие человека оттенки и модуляции.

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