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Кумовство, блат и низкие зарплаты: что не нравится в Калининграде переезжающим из других городов
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Кумовство, блат и низкие зарплаты: что не нравится в Калининграде переезжающим из других городов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Россияне, переезжающие в Калининградскую область из других регионов, отмечают не только доброжелательность коренного населения и неспешный ритм жизни, но и проблемы с трудоустройством и зарплатами. «Твой Бро» собрал истории «новых калининградцев».
Андрей Власов променял суровый Уссурийск на уютный эксклав больше года назад. В своём блоге ключевым фактором для переезда автор называет климат: «Температура воздуха порадует любого пессимиста. Приятный сюрприз — наличие зелёной травы зимой». Помимо восхищения хризантемами, завядшими лишь в начале января, новоиспечённый калининградец отмечает «великолепный воздух», сравнивая со своей малой родиной: в Уссурийске с началом отопительного сезона автомобиль после мойки будет чист максимум два часа. Затем он покрывается тонким слоем сажи. «Я только тут понял, что такое „просто гулять“. Если я иду в магазин, то часто задерживаюсь по причине комфортного душевного состояния на улице».
Однако мериться морем с Дальним Востоком нам сложно. По словам блогера, лучше Японского моря может быть только Японское море. На Балтийском же — волны маленькие даже в шторм, дно некрасивое. Ещё и холоднее по сравнению с Восточным морем. Природный «приговор» автора таков: «Климат на любителя. Кому-то подходит, кому-то не нравится. Универсальным его точно не назовёшь».
Бывшего дальневосточника приятно удивляет, что калининградцы более спокойные и «НЕ нервные». Даже на дорогах, когда возникает непонятная ситуация, водители друг друга «не кроют матом», а просто жестами высказывают своё недоумение. Однако ложкой дёгтя стало отношение калининградцев к чистоте родного города: «Бычки бросают куда попало, а также из окон машин. В Уссурийске однозначно оштрафовали бы».
О поиске работы блогер отзывается печально: «Хвалёная Европа оказалась далека от цивилизации. Тут процветает кумовство, блат, связи». Сомнения в сделанном выборе ещё есть, но в любви к Янтарной столице всё-таки признаётся: «Калининград мне намного ближе со своей зеленью, тихими улицами и красивой архитектурой. Это моё, это то, что мне по душе».
Читайте дальше на сайте «Твой Бро».
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