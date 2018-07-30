Переехать и обеднеть: Истории новоявленных калининградцев

История первая: тихие улицы и кумовство

Андрей Власов променял суровый Уссурийск на уютный эксклав больше года назад. В своем блоге ключевым фактором для переезда автор называет климат: «Температура воздуха порадует любого пессимиста. Приятный сюрприз — наличие зелёной травы зимой». Помимо восхищения хризантемами, завядшими лишь в начале января, новоиспеченный калининградец отмечает «великолепный воздух», сравнивая со своей малой Родиной: в Уссурийске с началом отопительного сезона автомобиль после мойки будет чист максимум 2 часа. Затем он покрывается тонким слоем сажи. «Я только тут понял, что такое „просто гулять“. Если я иду в магазин, то часто задерживаюсь по причине комфортного душевного состояния на улице».

Однако мериться морем с Дальним Востоком нам сложно. По словам блогера, лучше Японского моря может быть только Японское море. На Балтийском же — волны маленькие даже в шторм, дно некрасивое. Ещё и холоднее по сравнению с Восточным морем. Природный «приговор» автора таков: «Климат на любителя. Кому-то подходит, кому-то не нравится. Универсальным его точно не назовёшь».

Бывшего дальневосточника приятно удивляет, что калининградцы более спокойные и «НЕ нервные». Даже на дорогах, когда возникает непонятная ситуация, водители друг друга «не кроют матом», а просто жестами высказывают своё недоумение. Однако ложкой дёгтя стало отношение калининградцев к чистоте родного города: «Бычки бросают куда попало, а также из окон машин. В Уссурийске однозначно оштрафовали бы».

О поиске работы блогер отзывается печально: «Хвалёная Европа оказалась далека от цивилизации. Тут процветает кумовство, блат, связи». Сомнения в сделанном выборе ещё есть, но в любви к Янтарной столице всё-таки признаётся: «Калининград мне намного ближе со своей зеленью, тихими улицами и красивой архитектурой. Это моё, это то, что мне по душе».

История вторая: город возможностей, но без продуктов

Наша вторая героиня, блогер Lesuny, рассказывает, что её мужу после очередной волны кризиса в Европе пришлось проститься с бизнесом в Риге. На семейном совете решили переехать и всё начать с начала. Свою роль в выборе города сыграло и то, что супруг провёл весёлые студенческие годы в Калининграде.

С трудностями столкнулись уже на границе. Таможенные правила РФ регламентируют, что ввозить на территорию страны можно не более 50 кг на человека. Остальное нужно декларировать и платить немалую пошлину за ввоз. Поэтому, если вы вдвоём везёте, к примеру, холодильник, вес которого 70 кг, вам придётся разве что распилить его, так как килограммы не суммируются. Наши герои этого не знали и забили грузовой Renault Trafic под самый потолок. Однако чудеса случаются: «Или звёзды в тот день были к нам благосклонны, или пограничники с таможенниками добрые и уставшие — но нас пропустили. Рисковать или нет — каждый решает сам».

«Если бы меня попросили составить рейтинг того, что мне не нравится в Калининграде — на первом месте оказались бы продукты. Калининградская область сильно пострадала от введения продовольственного эмбарго, — признается Lesuny в своём блоге. — Очереди из Польши и в будни, и в выходные. Мы с мужем шутим, что программа «Магаззино», проверяя здешние супермаркеты, должна была съездить в польский Эльблонг».

А вот к погоде, продиктованной Балтикой, у калининградки привыкнуть пока не получается. Зато оставляем здесь её практический совет — переезжая в Калининград, купите себе лыжный костюм — тут он пригодится гораздо больше, чем норковая шуба.

Вопрос поиска работы не стоял, у семьи собственный бизнес: «Переезжая сюда из большого города, будьте готовы к тому, что ритм жизни медленнее. Здесь много незанятых ниш. Во многом, Калининград — это город возможностей. Важно не упустить свою».

История третья: кумовство, блат, связи

Однако блогеру под ником Solveg2411 такую возможность поймать не получилось. Несмотря на радужное начало, девушке из Владивостока не удалось надолго задержаться в городе своей мечты.

В Калининграде существует программа по поддержке молодых врачей. Однако специалист, приехавший сюда работать, развеял миф о её существовании. Вместо обещанной зарплаты минимум в 25 тыс. рублей, молодая врач получила лишь 9 тыс. и пожелания верить и надеяться в придачу. Объяснять не нужно, что такой зарплаты не хватит даже на покрытие арендной платы.

В итоге за два месяца пребывания в городе девушка так и не нашла второй работы, в частных клиниках вакансии тоже отсутствовали: «Ну что ж, возвращаюсь во Владивосток. Видимо не так уж и нужны врачи в Калининградской области, да и разговоры о реальной помощи специалистам — просто фикция, красивые слова». Сказка оказалась не очень приятной былью. И что делать, когда в последнее время подозрительно часто вспоминаются волшебные слова «кумовство, блат, связи»? Расскажите, если знаете ответ., Мы периодически рассказываем о впечатлениях приезжих людей о Калининграде. Давайте вспомним наши выпуски «Глазами чужеземцев»:

10 вещей, которые делают Калининград совершенно непохожим на Владивосток;

Омск в наших сердцах, Калининград в наших инстаграмах;

Пять веских причин переехать жить из Калининграда в Сургут;

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