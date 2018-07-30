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Гостья из Северной Америки: дончанин поймал рыбу, которая водится в Миссисипи
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Гостья из Северной Америки: дончанин поймал рыбу, которая водится в Миссисипи 

161.ru 50 минут назад
Фото: 161.ru
Веслоноса выловили в Дону
Донской рыбак опубликовал в социальных сетях фотографии своего улова в Дону. На снимках изображена рыба с длинным носом в форме весла, которая так и называется — веслонос.
— Вот это улов! Рыба веслонос, поймали у нас в Дону! — подписал снимки дончанин, пожелавший остаться анонимом.
Самого рыбака удивил улов веслоноса
Известно, что веслонос — житель Северной Америки и обитает, в основном, в Миссисипи и ее притоках. Мы узнали, как «американец» мог оказаться в Дону.
Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин считает, что веслонос мог «удрать» из частного пруда.
— В нашем регионе его разводят на продажу. У веслоноса нежное, приятное мясо, это та же самая осетрина из премиального сегмента. Видно, какая-то рыбешка сбежала. Ведь были ливни, штормы, спускали пруды, прорывало дамбу, поднимался уровень Дона, — поделился своими размышлениями Дудкин.
«Американца» легко узнать по форме носа
По его словам, рыбе должно быть комфортно в местных водах.
— Она питается зоопланктоном, как пёстрый толстолобик. Кроме того, веслонос хорошо переносит донское лето. А вот зимой могут возникнуть проблемы, потому что это теплолюбивая рыба, — добавил зоолог.
Ранее ростовчанин выловил в Дону двадцатикилограммового сома. Рыбак рассказал, что два часа пытался достать свою добычу из воды.
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