Гостья из Северной Америки: дончанин поймал рыбу, которая водится в Миссисипи

Веслоноса выловили в Дону

Донской рыбак опубликовал в социальных сетях фотографии своего улова в Дону. На снимках изображена рыба с длинным носом в форме весла, которая так и называется — веслонос.

— Вот это улов! Рыба веслонос, поймали у нас в Дону! — подписал снимки дончанин, пожелавший остаться анонимом.

Самого рыбака удивил улов веслоноса

Известно, что веслонос — житель Северной Америки и обитает, в основном, в Миссисипи и ее притоках. Мы узнали, как «американец» мог оказаться в Дону.

Доцент кафедры зоологии Южного федерального университета Сергей Дудкин считает, что веслонос мог «удрать» из частного пруда.

— В нашем регионе его разводят на продажу. У веслоноса нежное, приятное мясо, это та же самая осетрина из премиального сегмента. Видно, какая-то рыбешка сбежала. Ведь были ливни, штормы, спускали пруды, прорывало дамбу, поднимался уровень Дона, — поделился своими размышлениями Дудкин.

«Американца» легко узнать по форме носа

По его словам, рыбе должно быть комфортно в местных водах.

— Она питается зоопланктоном, как пёстрый толстолобик. Кроме того, веслонос хорошо переносит донское лето. А вот зимой могут возникнуть проблемы, потому что это теплолюбивая рыба, — добавил зоолог.

Ранее ростовчанин выловил в Дону двадцатикилограммового сома. Рыбак рассказал, что два часа пытался достать свою добычу из воды.