«Хочу домой, в Тверь!»: о службе в Италии, о пастве, об их нравах и мечтах вернуться на Родину в интервью…

Отец Сергий Дмитриев очень хорошо знаком многим тверичанам. Когда-то он работал в администрации города, был депутатом Тверской Думы , но в 2000 году оставил мирскую службу и стал священником. Его стараниями в Твери были построены с нуля два храма — Ксении Петербуржской и Серафима Саровского, а также открыты церковь в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет» в Черногубово, больничная церковь и часовня в 7-й горбольнице, домовая церковь с воскресной школой, ещё две часовни. Однако 5 лет назад жизнь его снова резко изменилась, поскольку батюшку направили служить в Италию, в славный город Верону, где он был поставлен настоятелем прихода святителя Николая Чудотворца.

— Ещё в 2012 году мне предложили поехать служить священником в город Бари, я в мае поехал туда в командировку — на разведку. Там послужил месяц и мне не приглянулось. Для меня все-таки главное в служении — это создание христианской общины, а в Бари была работа с паломниками и туристами: люди едут к Николаю Чудотворцу нескончаемым потоком, много ВИПов, епископов, их надо встречать, обслуживать. И я понял, что это совсем не моё. Другое дело Верона.

На днях отец Сергий вновь побывал в Твери, где в день своего 65-летия, несмотря на занятость, любезно согласился встретился с корреспондентом ТИА. В кафе, где была назначена встреча, батюшка пришёл после того, как сводил в кино своих внучек.

Мы в ответе за тех, кого приручили, или о Пастве

В Вероне своего православного храма собственно и нет. Католическая епархия просто передала православной общине небольшое пустующее здание церкви. Община на момент приезда тверского священника, конечно, уже была, но весьма своеобразная для того, кто не служил за границей — в основном это были мигранты-зароботчане из Молдавии и Украины; из России было немного — либо женщины, которые вышли замуж за итальянцев, либо те, у кого был свой небольшой бизнес. Люди, приехавшие на заработки вдали от Родины, часто не столько верующие, сколько остро нуждающиеся в каком-то единении, отдушине от тяжелой физически и психологически работы.

Надо пояснить, что большинство иностранцев в настоящее время приезжает в Италию не от хорошей жизни, а в поисках работы либо в статусе беженцев. Они выправляют документы, многие живут нелегально под угрозой в любой момент быть депортированными, принимаются за самую низкооплачиваемую и тяжёлую работу — по уходу за старыми тяжело больными людьми или по сбору томатов, оливок и т.п. Многие от этого бывают озлоблены, ожесточены, и в церковь приходят по воскресеньям, чтобы провести с соотечественниками единственный выходной, может даже посплетничать, обменяться новостями, отдохнуть. Вот создать из этих разобщённых людей настоящую общину — дело для настоящего, мудрого и терпеливого священника.

Поначалу в Вероне не было даже своего постоянного пастыря — служили разные наездами. Потом появился хороший священник, протоиерей Борис Развеев, но после его смерти община осталась без духовного наставника, пока не приехал отец Сергий.

— После смерти отца Бориса в общине, к сожалению, началось разделение по национальному признаку, как это часто бывает. Поэтому, когда собралось побольше людей, это было на праздник, я обратился к ним с двумя призывами. Первое, я признался, что за границей никогда не служил, не знаю ни языка, ни законов, ни быта, ничего, поэтому я попросил у своей паствы помощи в социальном, житейском плане. Я же был как младенец, меня за ручку надо было водить по всяким инстанциям. А второе — я процитировал слова апостола Павла: «Нет ни Еллина, ни Иудея, … варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Нельзя разделяться по национальному и материальному признаку. Конечно, каждый хранит свою национальную культуру и обычаи, но в духовном плане никаких разделений быть не должно. Со временем у людей пришло осознание правоты этих слов, и наша община стала дружной, потому как главными принципами в отношениях стали взаимоуважение, милосердие, доброта, умение посочувствовать, желание помочь.

Церковь святителя Николая в Вероне небольшая, но старинная, как минимум 14 века. Силами общины — а это где-то около 50 человек — старались, чтобы она стала общим христианским домом. Хотя она находится в центре города, но вдали от туристических троп. Силами общины удалось открыть православную часовенку, но уже в туристической зоне, для того, чтобы информировать туристов о существовании общины и чтоб был хотя бы небольшой дополнительный доход.

— Надо сказать, что представление о больших доходах при работе за границей — это во многом миф. Люди думают, что раз устроился работать в Италии, то на тебя деньги сыплются. Это совсем не так. И в церкви тоже. Конечно, есть приходы достаточно обеспеченные и даже богатые, как в том же городе Бари. Но если говорить про наш приход, то многие тверские священники имеют личные доходы намного выше. Первый год я вообще жил на свои деньги, да подъёмных дали немного. Жильё приходится арендовать у католической церкви . В месяц аренда жилья, обслуживание церкви и приходского помещения вместе с коммунальными услугами обходилось где-то в 1000 евро, летом — подешевле.

Также отец Сергий со своей общиной открыли духовно-культурный центр «Горушное зерно», для чего пришлось искать помещение и ремонтировать его. Горушное или горчичное зерно — это образ из евангельской притчи, которая говорит о том, что из маленького зёрнышка может вырасти большое дерево веры. В духовно-культурном центре проходили концерты, выставки, праздники, показы фильмов, беседы, встречи с интересными людьми и многое другое.

Все богослужения шли на церковнославянском языке. В Вероне есть и другие православные церкви, румынские, молдавская, где службы идут уже на своих языках. Конечно, со временем отец Сергий освоил минимально итальянский, для этого пришлось год ходить в языковую школу, однако с местным населением всё равно не мог вступать в рассуждения о вере и религии. Особенно с теми итальянцами, которые из католиков хотели перейти в православные. Таких батюшка направлял к этнически итальянским православным священникам.

Итальянцы — люди праздника

Очень различно отношение в Северной и Южной Италии и к семейным узам и традициям. На севере больше порядка, народ придерживается установленных правил, люди более уравновешенные, спокойные, рассудительные. В южных городах и провинциях — Неаполе, Бари, Риме — жители совсем другие, более раскрепощённые, шумные, но зато у них на первом месте — родовые семейные кланы.

У итальянцев культ еды. Они едят простую пищу, но при этом очень качественную и свежую. Та же паста бывает с большим количеством соусов и заправок. И они никогда не будут готовить про запас или убирать недоеденное в холодильник. Там всё готовится и подаётся свежим. И продукты они используют для готовки по возможности местного производства. Второй традиционный культ — вино — оно же там растёт! В Вероне, например, ежегодно проходит самый крупный винный фестиваль в Италии. Да и в каждой кантине, деревне, такие специалисты, что сомелье не надо.

— Пьяницы у них тоже есть, но они не такие, как у нас. Наши пьяницы напиваются до бессознательного состояния, отключки. А вот итальянцы в течение дня попивают вино, чтобы быть навеселе.

Третьей важной особенностью итальянцев является их любовь к разговорам и ничему не обязывающей болтовне. Особенно нас удивляет, что любят поговорить мужчины. Причём делают это они громогласно и эмоционально.

— Вот мы с вами сидим сейчас в кафе, пьём кофе, спокойно разговариваем. В Италии это выглядело бы совсем иначе — там такой гвалт часто стоит. Вы бы не смогли взять у меня интервью. Вообще итальянцы — люди дружелюбные, хотя и обманщики, часто не исполняют обещаний и договорённостей, — смеётся батюшка.

Есть одна черта в итальянцах, которая очень нравится тверскому священнику: они люди праздника. Поэтому праздников у них много, как говорится, был бы повод — например, может быть Праздник улицы или многочисленные праздники Урожая, скажем, Фестиваль зелёного горошка. В Вероне каждые выходные проходят праздники, да ещё и разные в нескольких местах города.

— У нас праздники бывают какие-то все формальные. Вот положен быть по календарю, поэтому и администрация должна что-то там организовать. А вот итальянцы сами свои праздники организовывают: очень легко, с воодушевлением. И праздновать они умеют — очень искренне веселятся и радуются. Так что нам надо учиться устраивать себе праздники.

Есть ещё, чему стоит поучиться у солнечных итальянцев: отношению к пенсионерам (и их самих к жизни) и обустройству местного самоуправления. Первые — люди не унывающие, весьма активные, о чём и власти весьма заботятся, развивая так называемый университет третьего возраста, клубы по интересам. Пожилые люди занимаются танцами (бывает прямо на улице), посещают лекции, концерты, выставки, для них проводят мастер-классы, они и сами устраивают концерты, экскурсии и т.п. Что же касается самоуправления, то оно не ради галочки, а вполне реальное и эффективное. В каждой населённом пункте, даже небольшом, есть свои выбранные sindaco-мэр и местный Совет, есть свой бюджет, свой доход, жители сами выбирают руководителей и требуют отчёта от своих управленцев.

На Родине надо хотя бы умереть

По признанию отца Сергия, мысль о том, что хочется вернуться в Россию, посещала за годы службы в Италии неоднократно.

— Я же там один. Семья осталась в Твери. Да, дети взрослые, но есть внучки. Мама требует постоянного ухода. И жена моя — пенсионерка, работает воспитателем в детском саду, не хотела переезжать в Верону. Поэтому, несмотря на современные средства связи, конечно, по семье я очень скучаю. А сейчас вопрос о возвращении стоит крайне актуально.

Дело в том, что в апреле этого года отцу Сергию пришлось снова оставить свою паству и переехать на новое место служения в Риме, опять-таки в храм святителя Николая, но даже не в качестве настоятеля, а вторым священником. Но вот в городе, полном святынь и великолепных памятников истории и архитектуры, куда, как мы знаем, ведут все дороги, нашему батюшке не очень-то понравилось. Зато родная Тверь удивила чистотой и разбудила ностальгические воспоминания.

— Ну, не понравилось мне в Риме, городе, который основали по легенде два разбойника. Таким он и остался. Не ощутил душевного тепла, несмотря на все святыни. Хотя есть, конечно, места, где хочется помолиться. И люди там другие, и крыс, кстати, очень много. Да и не только в этом дело. Ведь чувство ответственности за людей, за свою паству очень сильно. У нас такая община в Вероне замечательная. Я когда уехал, всё там оставил, ну и частичку себя тоже… Утешал прихожан, что надо ориентироваться не на священника, а только на Христа. Ведь несмотря ни на что, цель одна — идти своим путём ко Христу. Новый настоятель у них хороший — монашествующий, пока не очень знает, как вести общинную жизнь, но это ничего — прихожане научат.

К сожалению, за годы службы в Вероне начались проблемы со здоровьем. Опять-таки вопреки расхожему мифу, климат в этой части Италии оказался не очень подходящим. В предгорьях Альп в осенне-зимний период часто случаются туманы, высокая влажность плюс сплошной камень, что привело к хроническим бронхитам, воспалениям суставов. Поэтому поездки в Тверь, на Родину, в первую очередь, были связаны именно с лечением и операциями. Также батюшка всегда по возможности встречается со своими бывшими прихожанами, принимает участие в крестных ходах.

А вообще в планах — возвращение в Тверь окончательно и бесповоротно. Благо предпосылки для этого есть — Тверскую епархию возглавил новый митрополит. Священнослужители уходят на пенсию в 75 лет. Так что батюшка хочет послужить ещё заштатным священников при каком-нибудь тверском храме и заниматься общественной работой. Ну, это если Святейший Патриарх благословит на возвращение.

— Переезд — тоже дело не из быстрых. У меня, например, там собралась замечательная коллекция виниловых пластинок. Там на блошиных рынках за несколько евро можно купить хорошую вещь. Пластинки 60-х, 70-х, 80-х годов, композиции и песни моей молодости. Я эту коллекцию, конечно, хочу забрать с собой. Сейчас, когда приезжаю, в чемодане по несколько штук с собой перевожу. Так что Бог даст и священноначалие благословит, к зиме вернусь в Тверь! Как говорят? На Родине надо хотя бы умереть!

Фото из личного архива отца Сергия.