Астронавты США никогда не были на Луне —найдено «убедительное доказательство»

Нога человека никогда не ступала на поверхность Луны. В этом уверены сторонники теории, согласно которой что все документальные свидетельства (кинокадры и фотографии), подтверждающие высадку астронавтов США на Луну, сфальсифицированы.

Очередным подтверждением тому, по их мнению служат слова одного из участников экспедиции Американского космического агентства (NASA) Базза Олдрина — пилота лунного модуля миссии «Апполон-11», второй человек после командира миссии Нила Армстронга ступившим на поверхность Луны.

В интернете появился видеоролик, на котором Базз отвечая на вопрос девочки во время посещения Национальной книжной конференции в 2015 году, пишет издание Газета.ру

Она спросила астронавта, почему на Луне никто не был столь долгое время?

— Это не вопрос восьмилетней девочки. Это скорее мой вопрос. Я тоже хочу это знать. Не бывал — и всё. Так случается, — приводит ответ Олдрина издание.

Как пишет Газета.ру, уфолог Тайлер Глокнер уверен, что эти слова астронавта «прямое доказательство того, что NASA никогда не бывали на Луне».

Но, как оказалось, эта фраза Базза Олдрина просто вырвана из контекста.

— И, поскольку этого больше не происходит, хорошо бы знать почему так выходит. В будущем, если мы хотим продолжать что-то делать, нам надо знать, почему мы прекратили делать это в прошлом, — приводит издание продолжение ответа лунопроходца.

Во фразе Базза нет ни слова о том, что на Луне никто никогда не бывал. Речь шла о прекращении лунной программы и отсутствии миссий после 1972 года.

На видео заговорщиков не попала дальнейшая часть интервью, где Олдрин объясняет почему вторая экспедиция на спутник Земли не состоялась. Причина крайне прозаична — нехватка финансирования. В полной версии интервью Олдрин дважды говорит о том, что он побывал на Луне, рассказывает, что им с Нилом Армстронгом удалось добиться того, чего «хотел президент, и что мир гордится тем, что они сделали».