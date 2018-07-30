HR-компания извинилась за пост сотрудницы об «офисных бегемотихах»

HR-компания Grintern опубликовала официальный комментарий по поводу высказываний главного исполнительного директора Марии Паршиной . Несколько дней назад она рассказала в Facebook о жалобах знакомых мужчин на скучные корпоративы и посоветовала кадровикам «разбавлять офисных бегемотих девочками размера 42−44».

История 1. У мужчины серьезный корпорат, где все безупречно… Компания праздновала очередное успешное закрытие финансового года. Были топовые клиенты, инвесторы и прочие причастные. Дресс-код: блек-сьют/ред дресс, все роскошно, арфистка, устрицы, дорогое шампанское. И так бы все красивыми и ушли в закат, но нет. Мой друг говорит: Маша, ну что за е-мое, ну столько красивых сотрудниц в одном месте я не видел никогда, и вообще никакого варианта для маневра забрать к себе хоть одну… Естественно, мы с мужчинами пошли и надрались в баре, попутно обсудив, кто кого и как бы трахал-перетрахал, — написала Паршина.

В истории № 2 описывается корпоратив другой компании «с лофтом, танцами и диджеями». Когда мужчины выпили и захотели потанцевать, «оказалось, что девочки вокруг весят в два раза больше мальчиков», рассказала сотрудница Grintern.

По ее мнению, и в том, и в другом случае виноваты кадровики. Паршина напомнила, что сотрудники — это главный капитал любой компании, и HR-специалисты должны делать все, чтобы им было хорошо.

Почему не было автерпати у первого героя? Почему HR отработали лояльность инвесторов, а лояльность коллектива пошла по звезде? Почему второму герою было не с кем потанцевать? Можно же разбавлять офисных бегемотих девочками 42 размера и 44? Чем руководствовался HR? Тем, что у бегемотихи склейка с офисным креслом будет выше, чем у нормальной, красивой и здоровой женщины?! Бред это! — высказалась блогер.

Пост вызвал множество негативных комментариев. По мнению большинства пользователей, для сотрудника HR-компании странно рассуждать таким образом.

Многие пользователи вспомнили скандал с пиарщицей «Леруа Мерлен» и назвали Марию «новой Галиной Паниной ».

Политтехнолог Анна Федорова тоже оставила на странице Паршиной ироничный отзыв.

Исполнительный директор Grintern пригрозила ей судом за ущерб репутации компании и оскорбление чести и достоинства.

«Смотри, ань. Поведение профессионального hr в твоём случае выглядит так: мы с юристом разобрали твой пост и комментарии, сделали скриншоты каждого комментария! завтра мы их нотариально заверим, далее мы готовим 2 дела, 1) ущерб репутации бренда компании… 2) об оскорблении чести и достоинства лично меня, мне ты тоже прикрутила какие-то непотребные вещи, которыми я не никогда занималась и не планирую. Я жена и мама, у меня есть ребёнок, который живет в социуме, есть муж, который работает на очень серьезном уровне, а ты решила что тебе скучно, и ты можешь таким образом повеселиться, бросить тень на достойную семью. Ты повеселилась, ань. А теперь ты за это ответишь в правовом поле» (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ридуса» ), — написала представитель Grintern.

Анна Федорова обратилась в соцсети к основателю Grintern Анастасии Сартан с просьбой озвучить официальную позиции компании. Топ-менеджер ответила, что ей очень жаль, и пообещала провести служебную проверку.

«В компетенцию Паршиной не входило и не входит делать от имени компании заявления [по поводу] любых юридически значимых действий… Компания не давала и не дает согласия на проявления со стороны Паршиной неуважительных, оскорбительных и подобного рода высказываний в отношении любых лиц… Компания проводит служебное расследование по фактам, даст им оценку и предпримет соответствующие действия по результатам», — отметила Сартан.

Мария Паршина рассказала «Ридусу», что в Сети против нее развернулась настоящая травля, и отказалась комментировать ситуацию.

Я на данный момент, к сожалению, новых комментариев по делу давать не могу. Вчера с американскими партнёрами мы поговорили, и пришли к тому, что историю надо закрывать, ибо достаточно. Анастасия Сартан очень переживает лично. У людей не получилось затравить меня, они на неё перекинулись, написывают ей, требуют что-то. Я бы не хотела, чтобы Анастасию травмировали и продолжали к ней обращаться со всякой ерундой, — объяснила сотрудница HR-компании.

В начале июля пользователи Сети активно обсуждали пост пиарщицы «Леруа Мерлен» Галины Паниной. Она опубликовала фейковый пост о том, что в Ново-Переделкино якобы погибла девушка, и обвинила в этом «пьяных футбольных фанатов», «вату» и «победобесие». В итоге Паниной пришлось уволиться.