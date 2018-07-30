Гороскоп на неделю с 30 июля по 5 августа

Внутреннее достоинство и уважение к себе — главные качества именинников этой недели. Среди них почти не встречаются люди с заниженной самооценкой. А если кто-то из них и испытывает проблемы с уверенностью в себе, то обычно это связано с каким-то конкретным умением или навыком, а не относится ко всей личности сразу.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Неделя начнется на оптимистичной ноте. Вы будете настолько уверены в своих силах, что сможете решиться на нечто неожиданное и достичь в этом заметного успеха. Будьте осмотрительны в общении с начальством. Любое неосторожное слово может привести к тому, что ваши позиции ослабнут.

Отношения

В романтических отношениях начнется подъем. Весьма вероятны приятные сюрпризы от любимого человека или перспективное знакомство, если сейчас вы находитесь в одиночестве. Однако середина недели может ознаменоваться неприятными хлопотами с кем-то из членов семьи. Возможно, вам придется решать чужие проблемы.

Здоровье

Серьезно отнеситесь к тому, что вам говорят врачи и не отказывайтесь пройти обследование, если они его порекомендуют. Ваш оптимизм в данном вопросе неуместен.

Покупки

Удачное время для приобретения бытовой техники — от холодильника или кондиционера до нового пылесоса.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Середина недели принесет в вашу жизнь много суеты по самым разным причинам. Скорее всего, вам предстоит много перемещаться в пространстве и общаться с людьми, при этом далеко не всегда это общение будет приятным. Постарайтесь не критиковать никого, в особенности за глаза. Иначе количество проблем еще больше увеличится.

Отношения

Не время заводить романы и назначать свидания. Другие люди вас будут только утомлять и раздражать необходимостью поддерживать с ними разговор. Лучше всего сейчас побыть наедине со своими мыслями и попытаться понять, чего вы на самом деле ждете от человека, который должен быть рядом с вами.

Здоровье

Начало недели лучше всего встречать не на работе. Если есть такая возможность, продлите себе выходные и отправляйтесь за город. Там вы сможете избавиться от негативной энергии и вернуть равновесие.

Покупки

Неудачный период для туристической поездки. Путешествие может сорваться в самый последний момент или пройти не так, как вы рассчитывали. Лучше потратьте эти деньги на более стабильные развлечения. Например, сходите в театр или ночной клуб.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

Не берите на себя обязанности другого человека, даже временно. Возможно, вы не до конца понимаете суть его работы, и вместо того, чтобы помочь, можете навредить. Лучше подумайте, как оптимизировать собственную работу.

Отношения

Общение с друзьями в начале недели пойдет вам на пользу. Развлекательные поездки вместе с ними могут обернуться не только приятными эмоциями, но и романтическим знакомством. Не исключено, что вам придется отбить пару у кого-то из своего окружения. Вряд ли это приведет к серьезному конфликту, но проявить чудеса дипломатии придется.

Здоровье

Отдых вблизи у водоемов, различные водные процедуры пойдут вам на пользу. Если нет возможности выехать на природу, хотя бы сходите в бассейн или сауну.

Покупки

В середине недели могут возникнуть финансовые трудности. Не покупайте вещи, которые вам не по карману.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

У вас появится шанс быстро добиться поставленных целей. Можете рассчитывать на поддержку руководителя и помощь коллег. Если планировали попросить повышения зарплаты, то сделайте это в понедельник или вторник. В эти дни вам не откажут.

Отношения

В отношениях с любимым человеком могут возникнуть сложности в середине недели. Главный повод для ссоры — позиция лидера. Никто из вас не захочет уступать другому. Чтобы избежать конфликта, постарайтесь просто не поднимать сложных вопросов хотя бы до пятницы.

Здоровье

Возможны проблемы со спиной, позвоночником. Не поднимайте тяжести без особой нужды, а на тренировках следите за тем, чтобы правильно распределять нагрузку. Иначе возможны травмы.

Покупки

Удачный момент для покупки ювелирных украшений. Возможно, вы найдете нечто оригинальное.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Неделя подходит для обучения и самообразования. Ваши интеллектуальные способности возрастут, вы сможете легко воспринимать и перерабатывать новую информацию. Наиболее успешным будет изучение иностранных языков.

Отношения

Если вы находитесь в поиске новых отношений, обратитесь к интернету. Скорее всего, новую любовь вы найдете через приложение или социальные сети.

Здоровье

Здоровье — первое, на что вам нужно обратить внимание в ближайшие дни. Вероятность простудиться или подхватить инфекцию сейчас слишком велика. Постарайтесь не переохлаждаться.

Покупки

Удачный момент для покупки образовательного курса, поступления на коммерческое отделение в вуз. Не экономьте на образовании в эти дни — именно сейчас вы можете заложить фундамент будущего успеха.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

Сейчас вы будете вести себя более рискованно, чем обычно. Это может привести либо к грандиозному успеху, либо к сокрушительному провалу. Кто не рискует, тот не Дева на этой неделе.

Отношения

Если вы одиноки, то можете пуститься во все тяжкие. Например, заняться сексом с малознакомым человеком или завести тайный роман с несвободным партнером. Если это произойдет в начале недели, то вы выйдете победителем из любых ситуаций. Со среды могут происходить неприятные конфликты между вашими друзьями и любимым человеком. Постарайтесь не сталкивать их друг с другом.

Здоровье

Будьте осторожны при обращении с малознакомыми животными. Вас могут укусить или поцарапать.

Покупки

Неблагоприятная неделя для посещения ночных клубов и концертов. Выбирайте более спокойные развлечения.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Со среды начнется важный и напряженный период, когда от вас будет зависеть слишком много, чтобы легкомысленно относиться к работе. Приготовьтесь к тому, что все силы будут уходить на решение профессиональных задач. Возможно, вам даже придется взять работу на выходные.

Отношения

Если у вас есть какие-то острые и болезненные вопросы в отношениях с любимым человеком, то лучше всего решить их в самом начале недели. Постарайтесь при этом быть тактичными и не привлекать на свою сторону общих друзей или родителей своей второй половины. Есть вероятность, что вы тем самым вы усложните ситуацию.

Здоровье

Переработки и нервные перегрузки могут привести к бессоннице или головной боли. Постарайтесь находить возможность для отдыха даже в самые напряженные дни.

Покупки

Удачный период для финансовых экспериментов. Сейчас вы можете купить акции или выгодно вложить деньги в бизнес знакомых.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Очень успешная неделя в профессиональном плане, особенно ее начало. Сейчас вы сможете добиться тех результатов, к которым давно стремились. К середине недели внимание может рассеяться из-за необходимости совершать поездки, не всегда связанные с вашими непосредственными обязанностями. Не распыляйтесь на мелкие вопросы, иначе что-то серьезное может остаться незаконченным.

Отношения

Личная жизнь переживает некоторое затишье. Если недавно вы вступили в новые отношения, то можете заподозрить, что вас игнорируют или намеренно избегают встреч. Не спешите с выводами, возможно, ваша пассия просто пропадает на работе.

Здоровье

Благоприятный период для тех, кто испытывал трудности с соблюдением режима дня. Сейчас вы можете начать диету и заняться спортом. Уже к концу недели увидите первые хорошие результаты.

Покупки

Удачное время для посещения салона красоты и кардинальных перемен во внешности. Можете пускаться на любые эксперименты с цветом и длиной волос, примерить цветные линзы или сменить стиль в одежде.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Наиболее удачной неделя будет для представителей творческих профессий и студентов. Вы испытаете прилив вдохновения, а это поможет справиться с той задачей, которая вызывала затруднения раньше. В середине недели возможна неприятная ситуация, связанная с невыполненными кем-то обязательствами.

Отношения

Туристическая поездка в начале недели может обернуться романтическим знакомством. Романы, начатые в эти дни, будут приятными, но скоротечными.

Здоровье

Удачный период для планирования беременности и родов. В это время все пройдет без особых усилий, словно само собой.

Покупки

Возможны финансовые трудности: потеря денег или встреча с мошенниками. Избегайте покупок через интернет и держите свой кошелек и карты при себе.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

Будьте более тактичны в общении с коллегами. Иначе ваша бескомпромиссность может помешать общему делу. Если вы занимаете руководящий пост, постарайтесь делегировать полномочия и не досаждать сотрудникам излишним контролем.

Отношения

Отношения с любимым человеком и родителями станут более теплыми, понимающими. Сейчас вы можете успешно решить важные семейные вопросы. Например, обсудить завещание или принять безболезненное решение о переезде в другой город.

Здоровье

Вы будете полны сил и энергии, а это поможет справиться с легкими недомоганиями.

Покупки

Удачная неделя для решения жилищного вопроса. Сейчас вы можете приобрести как квартиру, так и крупную домашнюю технику.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

На этой неделе вы можете получить предложение сменить работу или начать сотрудничество. Не спешите соглашаться, скорее всего, это будет менее выгодным, чем это кажется на первый взгляд. В середине недели стоит скорректировать свой режим дня, чтобы успевать все, что нужно.

Отношения

Начало недели будет благоприятным для новых романтических знакомств. Сейчас вы можете найти общий язык с любым человеком и очаровать кого угодно. Пользуйтесь этим.

Здоровье

Чтобы чувствовать себя в норме, следует высыпаться. Не сидите допоздна и вставайте в одно и то же время, если не хотите проблем со здоровьем.

Покупки

Не лучшее время для покупки домашнего животного. Есть риск, что оно окажется больным или у вас внезапно обнаружится аллергия.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Ваша трудоспособность сейчас будет на высоте. Решение вопросов будет происходить гораздо быстрее обычного. Возможно, заметив ваши успехи, к вам обратятся за помощью даже те, кто стоит выше вас по карьерной лестнице.

Отношения

А вот в отношениях с любимым человеком наступает непростой период. Вы словно попали в шторм со стремительными ссорами и такими же резкими примирениями. Страсти будут бушевать — ревность с обеих сторон будет регулярно подбрасывать дровишек в ваш любовный костер.

Здоровье

Начало недели подходит для подробного медицинского обследования. А еще сейчас стоит записаться на фитнес или в бассейн.

Покупки

На этой неделе вам стоит купить что-нибудь из натурального дерева. Это может быть как мебель и интерьерные аксессуары, так что-то более экзотичное, например, украшения или обувь.